¿Qué alimentos tienen aspartamo, el edulcorante que OMS ve como posible cancerígeno?

El aspartamo es un edulcorante artificial muy utilizado en diversos productos alimenticios y bebidas desde la década de 1980 para sustituir al azúcar, como bebidas dietéticas, chicles, gelatina, helados, productos lácteos como el yogur, cereales para el desayuno, dentífricos y medicamentos como pastillas para la tos y vitaminas masticables.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– La Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer hace unos días que el edulcorante artificial Aspartamo es un posible cancerígeno, sin embargo, ¿qué es este edulcorante y en qué alimentos podemos encontrarlo?

De acuerdo con la OMS, el aspartamo es un endulzante artificial utilizado para una gran variedad de alimentos y bebidas, ya que está aprobado para su uso en alimentos como edulcorante.

Según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), en términos químicos, se trata de un dipéptido compuesto principalmente de dos aminoácidos, fenilalanina y ácido aspártico.

OMS: el aspartamo es "posiblemente cancerígeno" Hay indicios de que edulcorante presente en miles de productos "light" y en más de 600 medicamentos podría causar cáncer, y se recomienda moderar su consumo. /cvml pic.twitter.com/rfylegNEbR — DW Español (@dw_espanol) July 14, 2023

Cuando la fenilalanina y el ácido aspártico se combinan de cierta manera para formar aspartamo, producen una sustancia de sabor intensamente dulce. Sin embargo, debido a que este compuesto no es estable al calor y pierde su dulzura cuando se calienta, por lo que normalmente no se usa en productos horneados.

¿QUÉ ALIMENTOS CONTIENEN ASPARTAMO?

La FDA regula el aspartamo como aditivo alimentario. En 1974, reguló su uso como edulcorante de mesa, edulcorante para goma de mascar así como edulcorante de cereales fríos.

En la misma regulación, la autoridad estadounidense aprobó su uso para bases secas de ciertos alimentos, entre ellos:

-Café

-Té instantáneo

-Gelatinas

-Pudines

-Rellenos

-Productos lácteos

Más adelante, en 1996, la FDA aprobó al aspartamo para otros usos, incluido el más reciente como edulcorante de uso general. Por esta razón, se utiliza en al menos 10 marcas mexicanas de refrescos, según la Revista del Consumidor de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Asimismo, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) señala que la mayoría de los productos “dietéticos” que se venden actualmente contienen aspartame como agente saborizante, por ejemplo en helados, postres, galletas y jarabes, etcétera.

¿QUÉ DICE LA OMS SOBRE EL ASPARTAMO?

La ingesta diaria aceptable (IDA) del aspartamo es y sigue siendo de 40 mg/kg de peso corporal, aún después de la determinación de la OMS.

La declaración del aspartamo como “posiblemente cancerígeno para los seres humanos” se realizó por primera vez por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC), la rama de investigación sobre el cáncer de la OMS el 14 de julio.

Tras analizar una vez más toda la evidencia científica disponible, que consideran no obstante “limitada”, la OMS ha reafirmado que el aspartamo es seguro para la salud de una persona que consuma este edulcorante de forma diaria, siempre que se encuentre dentro del límite.

La Organización Mundial de la Salud concluye que el #aspartamo, un edulcorante artificial de uso habitual, es "posiblemente cancerígeno". La agencia de la ONU pide que se investigue más sobre esta sustancia consumida a diario por millones de personas.#DWNoticias / ajr pic.twitter.com/SnBqwz44dT — DW Español (@dw_espanol) July 14, 2023

Por ejemplo, con una lata de refresco común (que contiene 200 o 300 mg de aspartamo), un adulto de 70 kg de peso necesitaría consumir más de 9-14 latas al día para superar la ingesta diaria admisible, suponiendo que no se produzca ninguna otra ingesta procedente de otras fuentes alimentarias.

La organización aclara que es posible que provoque cáncer en humanos, pero no determina la posibilidad de que suceda. Asimismo, determina que la evidencia aún no es convincente, por lo que no desaconseja su consumo en su ingesta diaria aceptable.

Luego de las declaraciones de la OMS, la FDA sostiene que el aspartamo es seguro para la población en general cuando se fabrica bajo buenas prácticas de fabricación y se usa bajo las condiciones de uso aprobadas.

-Con información de Europa Press