Markéta Vondroušová hace historia y conquista Wimbledon al superar a Jabeur (VIDEO)

Por Howars Fendrich

WIMBLEDON, Inglaterra (AP) — Markéta Vondroušová asistió al All England Club hace un año, pero sin poder jugar. Traía un yeso en su muñeca izquierda tras someterse a una cirugía y se limitó a visitar Londres con su hermana y alentar a una amiga en Wimbledon. Esta ocasión será más memorable. Se va como campeona de un Grand Slam.

Vondroušová se convirtió el sábado en la primer mujer fuera de la siembra que gana Wimbledon, recuperándose tras estar abajo en ambos sets para llevarse el duelo por 6-4, 6-4 ante la finalista 2022 Ons Jabeur.

“Realmente no sé que está sucediendo. Es una gran sensación”, aseguró la tenista checa de 24 años durante la ceremonia de trofeo. “Después de todo por lo que he pasado —tenía un yeso el año pasado en este punto— es increíble que ahora esté aquí parada sosteniendo esto”.

Tras estar fuera entre abril y octubre, terminó la temporada en la 99ma posición mundial. Llegó a Wimbledon como la número 42 y fue la primer mujer fuera de la siembra en disputar una final aquí en 60 años —la última fue Billie Jean King en 1963 y quien estuvo sentada en la primera fila del Palco Real el sábado junto a la Princesa Kate de Gales.

Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4 #Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn

Tras el juego, King felicitó a Vondroušová y le dio un abrazo antes de decirle: “La primera fuera de la siembra. Me encanta”.

El techo retráctil en el estadio principal estuvo cerrado y evitó que la gente sintiera el fuerte viento que alcanzó los 30 kilómetros por hora y que llevó a que los golpes de Vondroušová encontraran el lugar exacto.

Vondroušová perdió la final del Abierto de Francia 2019 cuando era una adolescente. Esta tarde llegó a estar abajo en ambos sets, pero se recuperó para quedarse con los últimos cuatro games del primero y los últimos tres del segundo.

¿Cómo piensa celebrar”.

“Quizá me tome una cerveza”, indicó Vondroušová haciendo reír a la afición. “Fueron realmente dos semanas agotadoras. Y en los últimos días intenté recuperarme. Estaba tan nerviosa antes del juego y estoy agradecida”.

This is why we love Wimbledon 💖An amazing performance from both players.

Well done Marketa Vondrousova on your first @wimbledon title!

And Ons Jabeur you can keep your head held high after a tournament to be proud of. pic.twitter.com/k1RxNj3l8Z

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) July 15, 2023