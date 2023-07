El Gobierno de CdMx coloca la escultura de la Joven de Amajac en Paseo de la Reforma

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– La Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la Ciudad de México colocó la madrugada de este sábado la estatua de la Joven de Amajac sobre la lateral de la antigua Glorieta de Colón y en un espacio colindante a la Glorieta de las Mujeres que Luchan, en Paseo de la Reforma.

La Joven de Amajac es una réplica de la encontrada el 1 de enero de 2021 en la comunidad de Hidalgo de Amajac, en la Huasteca de Veracruz.

El monumento prehispánico generó reacciones contrarias por parte de colectivas feministas desde el anuncio de su colocación, debido a que previamente colocaron la figura de la Mujer que Lucha en la glorieta desde el 25 de septiembre de 2021 para erigir una antimonumenta.

Anoche colocaron a la sorprendida joven de Amajac, la estatua de fría piedra que representa a la ex jefa de gobierno, no podemos negar que en eso tuvieron tino. La Glorieta de las Mujeres que Luchan se mantiene. Seguimos, hasta que haya Justicia. 📷 Gerardo Magallón pic.twitter.com/YRpIsvUNXc

Los colectivos denunciaban que el Gobierno de la Ciudad de México buscaba retirar la antimonumenta, pero el Jefe de Gobierno Martí Batres aclaró el pasado 22 de junio que la respetarían.

Con la instalación de la Joven de Amajac, que mide 4.50 metros de altura, se hizo una reconfiguración de las áreas de estancia y un reordenamiento del alumbrado, así como de la vegetación.

Ok!!!! No es lo que esperaba… como no la pudieron hacer en grande, entonces le pusieron una súper base!!!!! Jajajajaja #jovendeamajac pic.twitter.com/PZ4pfw2HiF

