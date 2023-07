AMLO está a punto del ponche: Xóchilt Gálvez; Creel dice que gasto en giras es mínimo

Al asegurar que el Presidente López Obrador está a punto de un “ponche”, Xóchitl Gálvez insistió en que López Obrador violó el secreto fiscal al divulgar información de sus empresas; mientras que Santiago Creel estimó que los 13 aspirantes a la coordinación del Frente Amplio por México gasta cada uno 5 mil pesos en promedio al día en sus respectivos recorridos.

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).– Los aspirantes del Frente Amplio por México (coalición integrada por los partidos PAN, PRD Y PRI) continúan con sus recorridos por los estados del país en busca de las firmas que los avalen para obtener la candidatura presidencial.

Los 13 aspirantes registrados deben recolectar 150 mil firmas en por lo menos 17 entidades federativas, a fin de pasar a la próxima etapa del proceso interno.

Por ahora, los aspirantes más reconocidos del Frente son los panistas Xóchitl Gálvez y Santiago Creel.

XÓCHITL GÁLVEZ

La Senadora Xóchitl Gálvez aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador está a punto del “ponche”, término beisbolero, luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) le prohibiera al mandatario referirse al proceso electoral de 2024.

“Vamos dos cero, está a punto del ponche el Presidente en términos beisboleros, le gané el amparo, ya le gané el del INE y ahora viene una demanda penal”, afirmó Xóchilt Gálvez a su llegada al Puerto de Veracruz.

La Senadora panista, que es una de las aspirantes del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD) a la candidatura presidencial, insistió en que López Obrador violó el secreto fiscal al divulgar información de sus empresas que sólo pudo haber obtenido ilegalmente del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

“El delito es haber violado el Código Fiscal. No tiene derecho a tener acceso al SAT, él le pidió al SAT que le mandara una relación de mis clientes y ese es secreto fiscal, o sea, abuso de autoridad. Lo que él quiere es hacerle creer a la gente que yo soy bandida, pero yo no soy bandida, yo no me he robado dinero”, dijo a medios al ser cuestionada por sus empresas High Tech Services y Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes.

“Voy a demandar penalmente al Presidente porque hizo pública información confidencial de mis clientes”, agregó.

La exdelegada de la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, insistió en que el Presidente la ataca porque es una mujer exitosa que “vino desde abajo”.

“Su coraje es que haya salido de una comunidad, que con tres pesos en la bolsa me haya venido, me haya vuelto ingeniera, que haya hecho una empresa. Su coraje es que él no cree en las gentes que se superan. Él dice que el aspiracionismo está mal. Él quisiera que la gente se quedara como empieza y yo no, yo quiero que la gente vaya para adelante, yo quiero que los jóvenes tengan empleo yo quiero que las mujeres tengan sus propios proyectos”, dijo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el viernes en su cuenta de Twitter la relación de los mil 500 millones de pesos que recibieron desde 2015 a la fecha dos de las empresas vinculadas con la Senadora Xóchitl Gálvez, ingresos que provinieron tanto del Sector Público como del Sector Privado, y retó a Claudio X. González a analizar y verificar la información. “Además, él puede ampliar la información, con sus investigadores, y hacer la denuncia legal correspondiente”, escribió.

Horas después, la Senadora Xóchitl Gálvez denunció que al difundir esta información el Presidente “deja evidencia que está usando todo el aparato del Estado para investigarme dolosamente por mi aspiración”, por lo tanto dio a conocer que procederá legalmente.

“Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable”, escribió en un largo tuit.

En el documento de nueve páginas dado a conocer por el Presidente, consta que High Tech Services S.A. de C.V., empresa de la cual Xóchitl Gálvez aparece como socia, como ella misma ha reconocido, tuvo ingresos por mil 65 millones 286 mil 968 pesos provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto le dio entre 2025 y 2018 un total de 18 millones 795 mil 536 pesos; del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación que de 2015 a 2019 le dio 9 millones 209 mil 801 pesos; en este último año el Consejo de la Judicatura Federal le dio 85 mil 867 pesos y un año después Banobras 73 mil 250 pesos.

SANTIAGO CREEL

De visita por Tijuana, Baja California, el panista Santiago Creel Miranda estimó que los 13 aspirantes a la coordinación del Frente Amplio por México gasta cada uno 5 mil pesos en promedio al día en sus respectivos recorridos por el país, aunque no hay un tope.

“Nuestros gastos son mínimos”, nuestros eventos son reducidos en número y podrían ser más amplios, pero deseamos que estas campañas sean en donde estén presentes los liderazgos para que desdoblen los mensajes y hagan su trabajo.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados aprovechó para señalar que hay simulación en los gastos de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena. “Aquí no hay espectaculares, no se pintan bardas, cada espectacular cuesta 90 mil pesos, por tres porque es el contrato mínimo, y si ven un espectacular de les cuesta 90 mil pesos. Aquí no hay uno”.

Durante su visita a Tijuana, la mañana de este 14 de julio de 2023, Creel Miranda aseguró que el origen de los recursos que está gastando en recorrer el país para buscar las 150 mil firmas de respaldo para avanzar en el proceso de la candidatura presidencial “son recursos de carácter privado principalmente de un servidor”.

Aseguró que el Partido Acción Nacional (PAN) se va a encargar de la visita de todos y todas las aspirantes, independientemente que sean del PAN, PRD, PRI o ciudadanos. En su caso, dijo, los gastos se reducen a boletos de avión y hotel.

“No miro ninguna ventaja de ninguno de los aspirantes La cancha está pareja y vamos a empezar cuando seamos tres y a partir de entonces vendrá la competencia”, afirmó Creel Miranda sobre su correligionaria Xóchitl Gálvez Ruiz.