VIDEO: Curry, la estrella de la NBA, logra un hoyo en uno en torneo de celebridades

STATELINE, Nevada, EE.UU. (AP) — Stephen Curry logró un hoyo en uno el sábado, durante un torneo de golf de celebridades.

El astro de los Warriors de Golden State embocó su tiro de salida en el hoyo siete, par 3 en el Edgewood Tahoe. La pelota recorrió 152 yardas.

Los aficionados aclamaron a Curry cuando acertó su disparo. El basquetbolista se quitó la gorra, señalo al aire y corrió hacia el hoyo, dando una palmada a la bandera como si fuera un atleta que cruza la línea de meta.

STEPH CURRY HOLE-IN-ONE! 🔥🤯

The first EVER on the 152-yard 7th at the @ACChampionship!

