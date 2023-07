Sheinbaum y Noroña cuestionan a Fox por desafuero; Monreal: lo de Xóchitl es sensible

Ciudad de México, 15 de julio (SinEmbargo).- A casi un mes de iniciar sus recorridos por el país como parte del proceso interno entre la y los precandidatos del partido gobernante que aspiran a llegar a la boleta electoral por la Presidencia en 2024, los seis aspirantes compartieron sus actividades de este sábado.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO

La exmandararia capitalina y única aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó su respaldo al Presidente Andrés Manuel López Obrador al responderle al exmandatario Fox Quesada que si se mete con él, el pueblo apoyará al actual mandatario federal.

En su gira por Bahía de Banderas, Nayarit, la exjefa de Gobierno respondió a un mensaje del expresidente blanquiazul, en el que señaló su necesidad de culminar la tarea de dar una “gran estocada” a López Obrador cuando se llevó a cabo su desafuero como Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Es que no se dan cuenta, no entienden, que no entienden, que López Obrador no está solo, lo defiende su pueblo, el pueblo de México, desde el desafuero. Pero ellos son el pasado, por más que se vistan como demócratas, como feministas. Por más que se vistan de cualquier forma, el pueblo de México ya sabe que ellos representan el pasado de privilegios y corrupción, y nosotros como Cuarta Transformación seguimos representando la esperanza del pueblo de México; eso no nos lo quita nadie”, sostuvo.