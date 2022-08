PERFIL | Leti Ramírez, el brazo de atención ciudadana de AMLO que llega a la SEP

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).– De perfil discreto, pero con una trayectoria en la administración pública de más de 20 años que inició de la mano de Andrés Manuel López Obrador —a quien conoce desde hace 28 años—, la profesora Leticia Ramírez Amaya llega a la Secretaría de Educación Pública (SEP), la tercera titular que ha tenido esta dependencia en la presente administración, para sustituir a Delfina Gómez Álvarez, quien contenderá por segunda vez por la gubernatura del Estado de México.

Profesora de Educación Primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros y con estudios de Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Ramírez Amaya ha estado al frente de la Dirección General de Atención Ciudadana desde diciembre de 2018, una posición en la que debutó en la administración pública cuando López Obrador ganó en 2000 la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal.

“Siempre me ha interesado la participación social. Llego, participo políticamente, apoyo al licenciado Andrés Manuel López Obrador para hacer la campaña cuando era candidato a Jefe de Gobierno y una vez que ganamos la Jefatura, se gana en la Ciudad, pues me invita a participar con él en la administración pública en atención ciudadana. Así llego a la administración pública, no soy administradora de formación, sino más en la parte social” , comentó en febrero de 2020 en entrevista con el periodista Ezra Shabot en el Canal 11.