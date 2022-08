Dreamers llegan al aniversario 10 del DACA en medio de dudas e incertidumbre

Por Jesús García

Los Ángeles, 15 de agosto (LaOpinión).- Los dreamers y defensores de migrantes tienen sentimientos encontrados sobre el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), ya que este 15 de agosto celebran el décimo aniversario de que comenzó a operar el programa, pero al mismo tiempo lamentan que el Congreso no haya logrado proteger en forma permanente a estos jóvenes.

Aunado a ello, unos 80 mil dreamers no pueden aplicar por esta protección contra la deportación –aunque cumplan los requisitos–, debido a la decisión de un tribunal en Texas que ahora espera una postura oficial de la Corte de Apelaciones para el Quinto Circuito.

Aunque DACA fue creado en junio del 2012 por el expresidente Barack Obama, la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) comenzó a aceptar aplicaciones el 15 de agosto de ese año, desde el cual el programa ha enfrentado desafíos en tribunales.

La demanda más reciente fue impulsada por el Fiscal General republicano de Texas, Ken Paxton, presentada junto a sus homólogos de los estados de Alabama, Arkansas, Kansas, Louisiana, Mississippi, Nebraska, Carolina del Sur y Virginia Occidental, para exigir terminar con dicha protección migratoria.

Ese pleito legal ha llegado al Quinto Circuito, pero cualquier decisión que ese panel de jueces tome podría llevar a DACA nuevamente a la Corte Suprema, donde no hubo una decisión final sobre el programa en 2020, luego de la intención del expresidente Donald Trump de terminarlo.

El Congreso es el único que podría dar fin a esta especie de “limbo” político al aprobar alguna ley que proteja en forma permanente a los dreamers y les permita un camino a la ciudadanía. En este momento se encuentra el Dream Act estancado, sin posibilidad clara de una reforma migratoria.

🤔Questions about what happened with DACA?

Nothing has changed!

1. DACA recipients are still protected and can renew.

2. Advance Parole is open to DACA recipients.

3. DHS is NOT granting first-time applications

Check @UNITEDWEDREAM resource hub: https://t.co/ayJKb6RyfK

— CLASP (@CLASP_DC) August 15, 2022