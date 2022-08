FGE no acusa a ningún detenido en Cd. Juárez por los asesinatos durante ola violenta

Seis hombres arrestados por los hechos registrados el 11 de agosto fueron trasladados a la ciudad Chihuahua donde en audiencias separadas un Tribunal de Control declaró legal su detención, otro acusado aún no es presentado ante un juez debido a que está hospitalizado; los acusados denunciaron tortura.

Por Blanca Carmona

Juárez, 15 de agosto (LaVerdad).- Los hombres detenidos por los hechos violentos registrados el 11 de agosto en Ciudad Juárez fueron traslados a Chihuahua, donde este domingo en dos audiencias judiciales distintas, celebradas en el distrito judicial Morelos, se declaró legal su detención; sin embargo, la Fiscalía de Chihuahua, a ninguno le formuló cargos por los 11 asesinatos, ni por las lesiones de los ciudadanos que fueron blanco de esos atentados.

Únicamente a uno de los sospechosos, José Antonio C. B., se le acusó de un hecho que detonó pánico en la ciudadanía, el incendio de un camión en la colonia Riveras del Bravo etapa VIII. Él fue detenido por las víctimas y un grupo de comerciantes, acusado de haber incurrido en los delitos de homicidio en grado de tentativa, daños agravados y ataque contra la paz pública.

Las otros presentados al juzgado son Víctor Hugo L. T.; Jorge Adrián V. L.; Ezequiel A. C.; Alfredo L. G.; y José Antonio L. E., a quienes se les formularon cargos por los ilícitos de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de policías municipales y daños, derivados de un enfrentamiento sucedido la madrugada del 12 de agosto en la colonia Ampliación Aeropuerto.

Otras dos personas detenidas, Julio César S. R., Marcos C. C., y Jorge Antonio C.B., no fueron presentadas ante un Tribunal debido a que las víctimas no los reconocieron. Otro implicado más, Willian Serafin L.P., se encuentra hospitalizado, y por ello no se le formularon cargos legales ante el tribunal.

Los seis que sí fueron presentados ante los jueces denunciaron haber sido torturados. Narraron que los elementos policiacos les pusieron bolsas de plástico en la cabeza, que les dieron tablazos, los amarraron, les quemaron los genitales y les pusieron cinta tape, además de amenazarlos psicológicamente.

Ante las acusaciones de los detenidos, las juezas que llevaron las dos diligencias activaron los protocolos de Estambul, una herramienta para determinar si una persona ha sido sujeta a tratos crueles e inhumanos.

Los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Chihuahua por acuerdo de la Fiscalía estatal y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que ordenaron el cambio de radicación de las causas penales instruidas, por el temor de que sus arrestos pudiera detonar otros actos de violencia en Ciudad Juárez, se informó.

ARRESTO CIUDADANO

José Antonio, uno de los detenidos y presentado este domingo ante un Juez, fue arrestado en calles de la colonia Riveras del Bravo etapa VIII por parte de Daniel y su padre Luis Fernando, así como un grupo de comerciantes, cuando el primero de ellos escuchó un ruido en el exterior de su vivienda.

Los hechos iniciaron a las 17:08 horas en la calle Rivera de Delicias. Al momento que Daniel estaba tomando sus alimentos percibió un sonido, al asomarse vio a tres hombres que aventaban “bombas molotov” a su camión con número económico 9232.

Al salir de la casa, Daniel vio botellas de cervezas quebradas que se estaban quemando, y también observó que el techo y los asientos de la unidad estaban en llamas, tomó un extintor y empezó a apagar el fuego.

Luis Fernando escuchó gritar a su hijo y también salió de su propiedad y fue a ayudar; cuando ambos se encontraban extinguiendo el fuego, tres hombres regresaron para aventar otra “bomba molotov” sin importar que ellos estaban a bordo de la unidad, de acuerdo con el parte informativo de los agentes de Seguridad Pública Municipal.

Los presuntos responsables se echaron a correr y las víctimas salieron corriendo tras de ellos, en el trayecto los sospechosos al parecer arrojaron otro petardo. Luis Fernando aseguró a uno y su hijo siguió corriendo tras los presuntos agresores y metros adelante, con la ayuda de los comerciantes que estaban instalados en un tianguis, en la calle Riveras de Tepeyac, las otras dos personas fueron detenidas, así lo informó ante el tribunal un agente del Ministerio Público a cargo del caso.

Las personas detenidas son Julio César S. R., Marcos C. C., y Jorge Antonio C.B., todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, pero los dos primeros no fueron reconocidos por las víctimas en la diligencia judicial. Por lo que no fueron presentados al Juez, y hasta el cierre de esta nota se desconocía si quedaron en libertad.

En la audiencia, la Jueza declaró legal la detención, por lo que permitió al Ministerio Público que les formularan cargos legales y escuchó los datos de prueba. Además, la resolutora programó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo 18 de agosto a las 9:30 horas con prisión preventiva por 18 meses como medida cautelar.

Al inicio de la diligencia que corresponde a la causa penal número 2543/2022, la juzgadora le preguntó al detenido si presentaba alguna lesión, pues advertía que tenía golpes en su rostro. José Antonio respondió que fue llevado a una comandancia y golpeado.

La abogada pública penal que representó a José Antonio pidió al Tribunal que se aplique el protocolo de Estambul y que diera vista a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), lo que fue autorizado por la jueza. El agente del MP dijo que esa instancia de oficio iniciará la investigación correspondiente.

DETENCIÓN DE SEIS PERSONAS EN AMPLIACIÓN AEROPUERTO

Víctor Hugo L.T., Jorge Adrián V.L., Ezequiel A.C., Alfredo L. G., Manuel Alfredo L.G., y José Antonio L.E. fueron arrestados tras un enfrentamiento con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), César Omar Morales Muñoz y un grupo de agentes locales, se informó.

Justamente fueron acusados del delito de homicidio en grado de tentativa en contra de unos siete policías y también del jefe policiaco. En el enfrentamiento resultó herido el agente Francisco Antonio Molina González, en el abdomen y cresta iliaca izquierda.

Además, los detenidos enfrentan cargos por el ilícito de daños en contra del Gobierno Municipal por las unidades averiadas y por un monto de 229 mil 600 pesos.

En un comunicado de prensa emitido por la SSPM el pasado 12 de agosto, a las seis personas se les señaló como responsables de provocar un incendio en una tienda de conveniencia.

Los hechos que se les atribuyen fueron reportados aproximadamente las 03:25 horas del 12 de agosto a un número comunitario, indicando que personas armadas viajaban a bordo de una camioneta Chevrolet Tahoe de color guinda sobre la calle Copaiba casi esquina con Ajenjo Oriente de la colonia Ampliación Aeropuerto.

El puesto de mando comisionó a varios agentes de la SSPM a la calle Copaiba y en esa vía los uniformados vieron un vehículo que correspondía con las características reportadas, sin matrícula.

Por lo que le ordenaron al conductor que se detuviera. Pero este hizo caso omiso y avanzó hasta la calle Ajenjo Oriente frente a la vivienda marcada con número 9714.

En la diligencia judicial, el agente del Ministerio Público señaló que el conductor de la Chevrolet, a quien identificó como Ezequiel A.C., estaba armado y realizó varias detonaciones contra los agentes al tiempo que corrió a la casa e ingresó. Los balazos impactaron en la patrulla K-920.

Los municipales activaron la alarma general para solicitar el apoyo de las demás corporaciones.

En la casa, al parecer se encontraban otros civiles, quienes dispararon contra los uniformados logrando lesionar al policía Francisco Antonio Molina González. Él fue cargado por sus compañeros y resguardado atrás de la unidad K-930. Desde el techo de la vivienda, dos hombres, ahora identificados por las autoridades como, Willian Serafin L.P., y Víctor Hugo L.T. también disparaban a los agentes.

En esos momentos llegó al lugar el Secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, y un sinnúmero de elementos a bordo de aproximadamente 20 unidades de la dependencia, así como elementos de la Defensa Nacional, estos últimos brindaron seguridad perimetral en el lugar.

El Secretario derribó el portón metálico de la casa con una unidad y los agentes ingresaron; en esos momentos, los civiles armados que estaba en el techo brincaron a las azoteas de las viviendas adyacente y cayeron en la calle Anemona, se expuso en la audiencia.

Los policías al ver esto, también corrieron y se percataron que ahí se encontraba un vehículo Chevrolet Beat de color naranja con luces intermitentes encendidas en el que intentaron huir los civiles armados, pero se les ordenó que bajaran, y ahí fueron detenidos Víctor Hugo L.T., José Antonio L.E., y Willian Serafin L.P.; este último no fue presentado a la Jueza de Control que ayer, domingo 14 de agosto, llevo la diligencia porque resultó lesionado y se encuentra internado en un hospital de Ciudad Juárez.

En el interior de la casa fueron detenidos otras tres personas: Ezequiel A. C., Manuel Alfredo L. G., y José Adrián V. L., quienes presuntamente también estaban armados y trataron de huir por el patio trasero de la vivienda, trepando una barda sin poder lograrlo.

En el lugar del enfrentamiento se aseguraron 311 elementos balísticos de calibre .223, 7.62 y nueve milímetros, así como diversas armas de fuego. Los seis acusados detallaron cómo fueron torturados y la Jueza ordenó la aplicación del protocolo de Estambul.

A todos se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por 24 meses, dentro de esta causa penal que es la 2544/2022. La audiencia de vinculación o no a proceso de las seis personas quedó programada para el próximo viernes 19 de agosto a las 9:30 de la mañana, en la ciudad de Chihuahua.

