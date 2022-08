Johnny Depp dirige Modigliani, su primer film en 25 años; Al Pacino producirá

Ciudad de México, 15 de agosto (AsMéxico).- Johnny Depp retoma su carrera en el séptimo arte. Tras el polémico juicio por difamación en contra de su exesposa, Amber Heard, y luego de perder diversos protagónicos a causa de las acusaciones de violencia doméstica y abuso sexual, el actor de 59 años se sumerge nuevamente en su carrera cinematográfica.

Recientemente, se reveló la primera imagen de Johnny Depp como el Rey Luis XV de Francia para la cinta Jeanne du Barry, lo que marca su primera actuación en los últimos tres años. Sin embargo, Depp no sólo regresa a la actuación, también retoma su carrera como director de cine… ¡Después de 25 años!

JOHNNY DEPP DIRIGE SU PRIMERA PELÍCULA EN 25 AÑOS: ‘MODIGLIANI’, CON AL PACINO DE CO-PRODUCTOR

Según informó The Hollywood Reporter (THR), a través de una exclusiva, Johnny Depp dirigirá su primera película en 25 años en compañía de otro grande de la industria: Al Pacino, quien se une al proyecto como co-productor. Se trata de Modigliani, una biopic del pintor italiano Amedeo Modigliani.

¿DE QUÉ TRATARÁ MODIGLIANI?

El largometraje explorará los altibajos en la trayectoria del pintor Amedeo Modigliani, desde su fracaso comercial hasta su consolidación como toda una leyenda artística. La producción comenzará en Europa en la primavera de 2023, mientras que el reparto se dará a conocer en las próximas semanas.

Modigliani marca el segundo proyecto europeo de Johnny Depp tras el juicio por difamación contra Amber Heard, pues Jeanne du Barry es una película que dirige, co-guioniza y protagoniza la francesa Maïwen (Polisse, The Fifth Element).

Johnny Depp to Direct First Movie in 25 Years; Al Pacino Co-Producing ‘Modigliani’ Biopic About Italian Artist (Exclusive) https://t.co/ezywwnhdSA

— The Hollywood Reporter (@THR) August 15, 2022