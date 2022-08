A AMLO le conviene que yo sea su sucesor en 2024 por mi experiencia, afirma Monreal

El líder de Morena en el Senado consideró que sus capacidades podrían ayudar al desarrollo de México si sucede a López Obrador como Presidente “de la reconciliación nacional”.

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- El coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que ser el sucesor del Presidente Andrés Manuel López Obrador es lo más conveniente por su “madurez, experiencia, independencia de criterio y autonomía” frente a los otros posibles candidatos para las elecciones de 2024.

En su visita a Cancún, Quintana Roo, para ofrecer un taller sobre procesos legislativos, el Senador morenista adelantó que no va a declinar, e incluso, llegará hasta el final de sus aspiraciones, luego de que se le mencionara que el Presidente López Obrador no lo ha nombrado como posible candidato de Morena a sucederlo en 2024.

“Es que soy su arma secreta”, broméo el Senador Monreal Ávila. Después, apuntó: “Incluso al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le conviene que yo sea su sucesor porque tengo más madurez y más experiencia, independencia de criterio, autonomía y capacidad para gobernar”.

Agregó que tal madurez es un factor importante para “llevar a México a mejores estadios de desarrollo, a profundizar la democracia y a generar una condición mayor de acuerdos”, reafirmando que suceder al titular del Ejecutivo como “el Presidente de la reconciliación nacional”, es la mejor opción.

Hoy acudí a Cancún, Quintana Roo, para el inicio de actividades del Curso Parlamentario y de Técnica Legislativa del Senado de la República, dirigido a las y los diputados de la Coalición Juntos Hacemos Historia, de la XVII Legislatura de esa entidad federativa. ¡Enhorabuena! pic.twitter.com/I4umpc6NwM — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) August 15, 2022

El legislador también exhortó a las autoridades a tener cuidado sobre actos anticipados de campaña, al declarar a medios de comunicación, que las calles de Tulum tienen mucha propaganda de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, y del Secretario de Gobierno, Adán Augusto López Hernández.

“Deben tener cuidado porque pueden incurrir en adelanto de campaña o promoción anticipada. Yo les sugiero que tengan mucho cuidado porque no son tiempos de promoción personalizada; y las bardas y espectaculares ahí están a la vista. No pueden decir que no sabían. Alguien autorizó y son los dueños de las casas”, acusó el funcionario.

Aunque reiteró que él no se desesperará y seguirá trabajando más duro para obtener la candidatura presidencial de su partido porque tiene calidad moral para aspirar como fundador del movimiento, indicó que no hay “piso parejo” en la contienda porque la Nomenklatura de Morena no ha fijado reglas claras.

Y dijo que, a pesar de que Sheinbaum, Augusto López y el Canciller Marcelo Ebrard sean mencionados por el mandatario federal, y esto les de ventaja, afirmó que esto sólo le genera mayor compromiso y más trabajo.