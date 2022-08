No se deben subestimar hechos violentos, pero tampoco sobredimensionarlos: analistas

Ciudad de México, 15 de agosto (SinEmbargo).- Los hechos violentos ocurridos en distintas ciudades del país durante los últimos días no deben de ser subestimados por el Gobierno federal, pero tampoco deben ser utilizados por la oposición para sobredimensionar la situación por la que atraviesa el país, coincidieron Violeta Vázquez-Rojas Maldonado y Jorge Zepeda Patterson.

En tanto, Jorge Zepeda indicó que existe una profunda preocupación en la sociedad por la escalada que ha tenido la violencia en el país, sin embargo, dijo, esta situación es aprovechada por los detractores del Presidente Andrés Manuel López Obrador para cobrarle factura política.

“Hay las dos cosas, sí hay una genuina preocupación de la opinión ante la escalada de violencia que escalamos la semana pasada […] Esto no obsta para que la oposición intentara sobredimensionar la factura política con cargo gobierno de López Obrador, en esta mezquindad política en donde más allá de analizar, revisar, un tema que es importante para todos, los actores políticos están intentando sacar raja y llevar agua a su molino”, comentó Zepeda Patterson.

Jorge Zepeda pidió no subestimar ni desacreditar la escalada de violencia que se vive en el país argumentando que algunos medios de comunicación manipulan la información a su conveniencia.

Esta mañana, en su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en México “hay gobernabilidad y estabilidad” luego de los actos violentos que se registraron en los últimos días en diferentes entidades del país.

El mandatario afirmó que sus adversarios políticos utilizaron lo sucedido durante los últimos días “para distorsionar” la situación del país. “Están muy desesperados haciendo propaganda”, expresó.

“Les voy a poner un ejemplo, como hubo algunos disturbios el fin de semana el Reforma habló de que se habían presentado estos disturbios y con muchos muertos, que no es cierto. Muy sensacionalista, creando todo un ambiente de incertidumbre, de miedo, queriendo levantar una campaña de inestabilidad, de desgobierno”, acusó el mandatario federal.

López Obrador reiteró que la oposición utiliza algunos medios de comunicación para magnificar los hechos y sacar provecho. “Hay un interés de nuestros adversarios de magnificar las cosas y de hacer un periodismo sensacionalista, amarillista”, consideró.

Ante esta situación, Violeta Vázquez-Rojas calificó como “lamentable” las teorías conspiratorias que afirman lo sucedido el pasado jueves 11 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, fueron hechos organizados.

“Creo que unas de las cosa más lamentables que surgieron este fin de semana fueron estas teorías conspiratorias donde todo estuvo orquestado y organizado ya sea, específicamente por grupos opositores que tienen la intención de dañar al Presidente o estuvo orquestado por el Gobierno Federal para justificar lo que ellos llaman la militarización de la seguridad pública. Ambas teorías me parecen que son, en primer lugar, incomprobables”.

Por su parte, Jorge Zepeda coincidió con Violeta y afirmó que no sería “sano” que tanto el Gobierno Federal, como la oposición insinúen que los hechos violentos registrados en días recientes fueron actos provocados.

“No me parece que sea sano para el país discutir si lo que vivimos la semana pasada tiene una mano que mese la cuna de alguna de las dos partes, me parece muy mezquino políticamente, cualquiera de las dos partes que lo maneje así, sea lo que están diciendo que por ahí el gobierno de la 4T está moviendo esta violencia para justificar la militarización, me parece absurdo cuando están tratando de combatir justo lo contrario, también lo opuesto, y decir están tratando de mover el pandero y estos vínculos entre la élite empresarial y estos narcos me parece que es llevar demasiado lejos las tentaciones políticas”.