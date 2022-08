Las paredes de la mina estaban húmedas días antes. Les ordenaron seguir excavando

Un compañero, de quien prefiere guardar la identidad por respeto a su familia, le advirtió a Fernando Pompa Orta sobre el siniestro. “Me gritó, corre porque es agua, yo tenía mi carretilla a un lado y empiezo a correr. Era un zumbido, no sé algo así como aire a presión, algo inexplicable”, eso narra el niñero que logró salir a flote del pozo 2 de la mina el Pinabete.

No dice mucho, por qué va de prisa a la bocamina donde se realizan los trabajos que encabeza la Guardia Nacional para rescatar a sus nueve compañeros, atrapados desde el 3 de agosto. “Cuando volteó el agua ya vine con una fuerza y vi que ya traía a un compañero”, dice antes de ingresar a la zona cero.

Fernando ingresó por primera vez a una mina a los 17 años en el municipio de Cloete, municipio que se encuentra a unos cinco minutos de Agujita. Ahora tiene 37 años y una segunda oportunidad de vivir.

“Mi hijo empezó de pocero aquí en Cloete, un día que no lo encontraba y estaba yo muy enojado, vinieron a avisarme que estaba allá abajo en la mina. Fui a traerlo, pero todos los días tenía que cuidarlo de que no bajara, hasta que mejor le enseñe cómo mi papá me enseñó a mí, él fue el minero mayor en muchos lugares”, dice Fernando Pompa Maldonado, padre de Fernando Pompa Orta.

“Pero nadie puede enseñarle a otra persona cómo actuar en un momento así”, añade. “Fue Dios el que no lo dejó que se quedara ahí, y los compañeros que no soltaron el malacate, hasta que lo sacaron junto con otros dos”, afirma el padre de Fernando, quien también cuenta que su hijo subió poco más de 20 metros aferrado a las mangueras y cuerdas.

Aunque los golpes que Fernando se propinó al subir por las cuerdas eran fuertes, no lo detuvieron para cumplir con la máxima de: “mineros rescatan mineros”, y regreso a la mina el sábado, faltó a su cita en la Clínica 23 del IMSS en Nueva Rosita para una revisión general porque le costaba respirar después del incidente.

“Un mes antes del accidente se dio cuenta que no tenía Seguro, ahí les dicen que sí, pero él se había enfermado de la garganta o no recuerdo bien de qué y no estaba dado de alta. Ahora no le han pagado la semana que le debían y está menos”, asegura el padre de Fernando, quien exige a la empresa CIA. MINERA EL PINABETE, se haga responsable por las posibles secuelas que su hijo podría presentar.

A Fernando, como a muchos otros mineros que suspendieron labores por lo ocurrido, se les ve entrara por las mañanas con un gafete verde, en donde se lee su nombre y la leyenda: “rescatista”.