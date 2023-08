España derrota 2-1 a Suecia y avanza por primera vez a la final del Mundial femenil

Por Anne M. Peterson

AUCKLAND, Suecia (AP) — España disputará su primera final del Mundial de fútbol femenino, después de que un gol de Olga Carmona a los 89 minutos diera la victoria 2-1 al combinado español sobre Suecia en la semifinal del martes.

España, que el año pasado superó un motín de sus jugadoras contra el seleccionador, Jorge Vilda, se enfrentará en la final del domingo en Sydney a las ganadoras del duelo del domingo entre la coanfitriona Australia e Inglaterra.

La controversia comenzó cuando 15 jugadoras firmaron una carta el pasado septiembre en la que se quejaban de Vilda y de las condiciones en la selección. Tres de esas jugadoras fueron convocadas al Mundial, y el día antes de la semifinal Vilda elogió a la federación española por prestarles su apoyo a él y al programa femenino.

What a way to make it to the #FIFAWWC Final! 🤯

La Roja are flying high! 🇪🇸🔥

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 15, 2023