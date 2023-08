Explosión en gasolinera de Daguestán, Rusia, deja 35 muertos y 65 de heridos (VIDEOS)

MOSCÚ, 15 de agosto (AP).— Una enorme explosión en una gasolinera en la República sureña rusa de Daguestán dejó 35 muertos y decenas de heridos, según dijeron el martes las autoridades rusas.

El Ministerio ruso de Emergencia dijo que 115 personas resultaron heridas y 35 de ellas habían muerto, tres de ellas menores.

Un total de 65 de los heridos, incluidos 16 niños, seguían hospitalizados el martes a mediodía, indicó el Ministerio. Once personas, dos de ellas niños, estaban graves.

La explosión ocurrió el lunes por la noche a las afueras de Majachkalá, la capital de la región. El fuego comenzó en una tienda de reparaciones de autos y se extendió a una gasolinera cercana, lo que provocó una explosión.

Las familias de los fallecidos recibirán un millón de rublos (unos 10 mil dólares) cada una, según las autoridades de Daguestán, y los heridos entre 200 mil y 400 mil rublos (entre dos mil y cuatro mil dólares).

Algunos de los heridos serían trasladados por aire a Moscú para recibir tratamiento, según medios estatales rusos. Majachkalá está unos mil 600 kilómetros al sur de Moscú.

A powerful explosion has been reported in Makhachkala (Dagestan). Preliminarily, an auto repair shop and a gas station are on fire, with 3 reported deaths and 9 injuries according to Russian media.#Дагестан #Russia #UkraineRussiaWar️ #Putin #Bakhmut #Moscow pic.twitter.com/b6qcnEDf4s

