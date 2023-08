Neymar abandona el futbol europeo a cambio de un contrato millonario en Arabia Saudí

RIAD, Arabia Saudí, 15 de agosto (AP).— Neymar completó el martes su traspaso del Paris Saint-Germain al Al Hilal de la liga de Arabia Saudí, anunciaron ambos clubes el martes.

Al Hilal había acordado el lunes pagarle 90 millones de euros (98 millones de dólares) al campeón francés por el astro brasileño, de acuerdo con versiones de prensa.

Se trata del mayor monto que se desembolsa la liga saudí, respaldada por la riqueza petrolera del reinado, al proseguir con su proyecto de gastar a manos llenos por estrellas de clase mundial.

Otras versiones indican que Neymar recibió un contrato para jugar dos campañas con el club de Riad. El atacante de 31 años cobrará un salario anual que excede los 100 millones de dólares. Sería aproximadamente la mitad del salario que devenga Cristiano Ronaldo, de 38 años, en Al Nassr, otro club saudí.

Al Hilal difundió el martes un video en sus redes sociales para anunciar el fichaje de Neymar. “Estoy aquí en Arabia Saudí, soy HILALI”, dijo el jugador.

Neymar se va del PSG tras seis temporadas en las que nunca pudo conquistar el título de la Liga de Campeones, el objetivo que es una obsesión para el club controlado por Qatar.

Aterrizó en París en 2017, procedente del Barcelona por un monto récord de 222 millones de euros (ahora 244 millones de dólares).

Anotó 118 goles en 173 partidos para convertirse en el cuarto máximo goleador del PSG.

Pero su paso en la capital francesa estuvo marcado por las lesiones en el pie derecho, en particular una en el quinto metatarsiano. Lo más cerca que estuvo de ganar la Liga de Campeones fue cuando el PSG perdió ante el Bayern Múnich en la final de la edición de 2020 que fue abreviada por la pandemia.

From the capital of beauty to the land of civilization, heritage, and the future… Neymar Jr joins “Asia’s Leader”@neymarjr #AlHilal 💙#Neymar_Hilali pic.twitter.com/7wUHl0Ej6i

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 15, 2023