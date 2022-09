“Extrañaré todo”: Roger Federer se retira del tenis profesional a los 41 años de edad

WASHINGTON (AP).- El suizo Roger Federer anunció el jueves que se retira del tenis profesional a los 41 años después de conquistar 20 títulos de Grand Slam.

Federer, que no ha competido desde Wimbledon en julio de 2021, se ha sometido a una serie de operaciones de rodilla.

En un mensaje difundido en redes sociales, el tenista de 41 años argumentó que mientras se preparaba para recuperar su nivel de juego, “las capacidades y limitaciones de su cuerpo y los mensajes de éste han sido claros”.

