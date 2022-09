El Presidente se deslinda de iniciativa de Morena para limitar facultades de la SCJN

El mandatario afirmó durante la conferencia matutina de este jueves que respeta la autonomía de los poderes, incluyendo la posibilidad de que Morena presentara dicha iniciativa; sin embargo, aclaró que dicha propuesta no viene desde el Poder Ejecutivo.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmabrgo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó de la propuesta de Morena para prohibir que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalide la Constitución mexicana.

“Nosotros no estamos promoviendo ninguna iniciativa con ese propósito, seguramente lo están haciendo en el Poder Legislativo porque también ese poder tiene la facultad de presentar iniciativas, pero en el Ejecutivo no se ha presentado una iniciativa con ese propósito”, aclaró el día de hoy durante la conferencia matutina.

El mandatario recalcó que su Gobierno no es como los anteriores, en donde los poderes respondían a voluntad del Poder Ejecutivo, por lo que respeta la autonomía de cada uno de ellos.

“Ya hemos explicado en otras ocasiones de cómo consideramos que debemos mantener un auténtico Estado de Derecho. No existía porque eso también suele olvidarse: el poder de los poderes era el Ejecutivo. El Poder Judicial actúa con independencia autonomía. Somos respetuosos de los otros dos poderes. No se actúa por consigna no se dan órdenes, el Presidente no es como antes”, agregó.

El presidente aclaró que su gobierno no ha presentado ninguna iniciativa para reformar o limitar al Poder Judicial; además, añadió que presentará una queja ante la Judicatura del Poder Judicial contra el juez que decretó la absolución de José Luis Abarca. pic.twitter.com/sgyp91yTU5 — Al Momento 4T (@Almomento4T) September 15, 2022

El pasado 13 de septiembre, la Diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega, de Morena, presentó una iniciativa de Ley que prohibiría a la SCJN invalidar o realizar interpretaciones de los preceptos de la Carta Magna.

Apoyada por la mayoría parlamentaria de su partido en la Cámara de Diputados, la propuesta contiene una serie de reformas a la Ley Reglamentaria del artículo 105 de la Constitución con el fin de “limitar el poder político de la SCJN ante la posibilidad de caer en la tentación de inaplicar un precepto constitucional o interpretarlo de tal manera que le resten validez y eficacia”.

“Al respecto se plantea la siguiente pregunta: ¿Puede la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidar un precepto constitucional? La respuesta categórica es que no”, recalcó la Diputada.

La iniciativa ya ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria e indica que la Suprema Corte no puede invalidar los preceptos constitucionales, tan sólo una semana después de que fuera retirado un proyecto sobre la prisión preventiva oficiosa, que planteaba la posibilidad de eliminar esta medida cautelar, con el objetivo de realizar otra propuesta que incluyera las posiciones de las y los ministros para lograr un consenso.

La propuesta reformaría el artículo 105 de la Constitución, el cual dice que: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente Título, las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.