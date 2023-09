La Comisión de Justicia de Morena ha desechado 80% de las impugnaciones en 2 años

La dirigencia de Morena ha insistido en mantener la unidad después del proceso donde Claudia Sheinbaum fue electa como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, pero el riesgo de una fractura sigue latente, pues el exfuncionario Marcelo Ebrard abrió la posibilidad de dejar el partido mientras fortalece la creación de un “movimiento nacional”.

Ciudad de México, 18 de septiembre (SinEmbargo).– La disputa por las candidaturas de Morena para gobernar la Ciudad de México y ocho entidades iniciará el 18 de septiembre con la publicación de la convocatoria para el registro de aspirantes. Aunque la dirigencia buscó llegar a esta etapa en unidad, el riesgo de una fractura sigue latente, pues el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón ya adelantó que su permanencia en el partido dependerá de la resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ), el órgano que dirime los conflictos internos y que en los últimos dos años ha declarado infundadas el 80 por ciento de las quejas relacionadas con procesos sobre atribuciones a nivel nacional.

Ebrard solicitó a esta comisión anular y reponer el proceso donde Claudia Sheinbaum fue electa aspirante presidencial de Morena, los partidos Verde y del Trabajo.

Mario Delgado, dirigente del partido, ha insistido en que las puertas de Morena están abiertas para Marcelo Ebrard, pero en la práctica, tanto él como la exjefa de Gobierno capitalina siguen compitiendo por simpatías. Una muestra es que el exfuncionario recorrerá desde este lunes el país para reunirse con simpatizantes y para, según dijo, crear “un movimiento político nacional”, mientras Sheinbaum Pardo comenzará desde el domingo 17 de septiembre una gira por el país para fortalecer la presencia de Morena en los estados.

Desde mediados de agosto, cuando Ebrard Casaubón acusó a funcionarios federales y locales de favorecer a Claudia Sheinbaum, militantes y políticos como Gerardo Fernández Noroña, aspirante del Partido del Trabajo (PT), criticaron al exfuncionario por tratar de “descarrilar el proceso” y le reprocharon una posible cercanía con opositores de Morena.

Con esas acusaciones como antecedentes, la impugnación de la que dependerá el futuro de Ebrard Casaubón en Morena es analizada en una comisión que en los últimos dos años declaró infundadas 34 de 42 de las quejas analizó en cumplimiento a sus atribuciones y responsabilidades a nivel nacional, de acuerdo con datos públicos en la Plataforma Nacional de Transparencia.

La información transparentada por el partido muestra que de enero a junio de 2023 la CNHJ emitió 16 resoluciones, 13 de ellas las declaró infundadas, las otras tres inoperantes.

El caso más reciente en el que desestimó una queja tiene que ver con el proceso de selección de la aspirante de Morena, pues el militante César Cruz Benítez denunció que la Comisión Nacional de Elecciones no respondió a su petición planteada en junio para participar en la encuesta para la Coordinación de la Defensa de la Transformación como persona indígena.

Aunque la CNHJ determinó que la Comisión de Elecciones sí incumplió al no responder sobre el caso, el 26 de julio argumentó que Cruz Benítez no pidió resolver el fondo del asunto, por lo que cerró el caso.

En 2022, la comisión resolvió 26 quejas sobre atribuciones y responsabilidades a nivel nacional, 21 de ellas fueron infundadas y otras cinco se sobreseyeron.

Mientras que en 2021, cuando inició la gestión de las y los comisionados actuales, el trabajo de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estuvo marcado por la decisión que tomó en febrero, cuando declaró improcedentes las acusaciones por violencia sexual contra Félix Salgado Macedonio, el entonces candidato de Morena a gobernar Guerrero, por lo que el legislador no perdió sus derechos políticos. A ello se suma que Basilia Castañeda, una de las mujeres que denunció al legislador, acusó a la CNHJ de no responder a las solicitudes de medidas cautelares que hizo ante las agresiones que ella y su familia recibieron de simpatizantes del partido.

Además, sobre la comisión también pesan señalamientos sobre la imparcialidad de sus integrantes, pues al menos cuatro de cinco han sido señalados por su simpatía con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y Ricardo Monreal Ávila, su actual Coordinador de Organización y Enlace Territorial y exaspirante a la candidatura presidencial de Morena, PT y el Partido Verde Ecologista.

Los comisionados Vladimir Ríos García y Zazil Carreras Ángeles han celebrado en sus redes la elección de Sheinbaum Pardo como Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Carreras Ángeles, por ejemplo, criticó que Marcelo Ebrard mencionara “no nos vamos a someter a esa señora”, en referencia a Claudia Sheinbaum.

“Imagino que a estas alturas de la noche, las feministas del equipo de Marcelo ya le habrán dicho que esta declaración es lo más bajo y anti feminista que pudo haber dicho”, escribió el 6 de septiembre en su cuenta de X. Un día después también respondió a una afirmación hecha por Marcelo Ebrard, aunque no lo mencionó “Si ya no caben en morena, ¿eso también significa en los espacios de elección popular que vienen del partido, verdad?”, escribió.

Imagino que a estas alturas de la noche, las feministas del equipo de Marcelo ya le habrán dicho que esta declaración es lo más bajo y anti feminista que pudo haber dicho: pic.twitter.com/tFaloQTGUP — Zázil Carreras Ángeles (@ZazilCarreras) September 7, 2023

Vladimir Ríos y Zazil Carreras destacaron la elección de Claudia Sheinbaum asegurando en sus redes que “es tiempo de mujeres”.

También están los casos de la Comisionada presidenta Donají Alba Arroyo, quien fue cercana a Monreal Ávila durante la fundación de Morena, y Eloísa Vivanco Esquide, también relacionada con ese político.

En diciembre de 2022, SinEmbargo expuso en un reportaje que las comisionadas y el comisionado Alejandro Viedma Velázquez, del grupo del Senador mexiquense Higinio Martínez y de Horacio Duarte, exdirector de Aduanas, votaron a favor de proteger a la exalcaldesa de Puebla Claudia Rivera Vivanco, hija de Eloísa Vivanco, después de que el Tribunal Electoral de Puebla ordenó a la CNHJ sancionarla por el desvío de recursos públicos y actos anticipados de campaña cuando buscó la reelección como Alcaldesa en 2021.

Si bien el reglamento de la comisión establece el plazo de hasta un mes para resolver un recurso, en el caso de la impugnación de Ebrard Casaubón podrían emitir una resolución en menos tiempo, pues además de tratarse de un Proceso Sancionador Electoral (PSE) –donde todos los días son hábiles porque los plazos son inmediatos–, tanto el presidente del Consejo Nacional de Morena, Alfonso Durazo, como el dirigente Mario Delgado pidieron dar celeridad a este asunto.

Desde el 10 de septiembre, cuando Marcelo Ebrard presentó una queja ante la CNHJ en la que demandó anular y reponer el proceso de selección interno, inició un plazo de cinco días donde se determinará si procede. En caso de que se admita, la parte demandada tiene un plazo para contestar de 48 horas, después, el equipo de Marcelo Ebrard tendrá otras 48 horas para realizar cualquier manifestación.

La comisionada Zazil Carreras explicó en sus redes que, una vez que esto ocurra, la CNHJ puede ordenar que se realicen nuevas diligencias para fortalecer el estudio del caso en un plazo no mayor a 5 días. “Una vez que se ha realizado la última diligencia, la CNHJ tiene un plazo máximo de 5 días para emitir la resolución que corresponda”, detalló esta semana.

6. Una vez que se ha realizado la última diligencia, la CNHJ tiene un plazo máximo de 5 días para emitir la resolución que corresponda. Toda esta información la pueden encontrar en https://t.co/D17sFJfT5x, a partir del artículo 39. — Zázil Carreras Ángeles (@ZazilCarreras) September 13, 2023

Si el excanciller Marcelo Ebrard no está de acuerdo con el resultado, aún puede presentar una denuncia ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

DENUNCIAN PRESIONES

Ebrard Casaubón, quien ha desempeñado su carrera política cerca del Presidente Andrés Manuel López Obrador pero se afilió a Morena hasta julio del año pasado, formalizará la conformación de un “movimiento político nacional” en la gira que iniciará este lunes. Pero la creación de este grupo choca con lo dispuesto en los estatutos del partido registrados ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el 9 de julio de 2014, donde el inciso G del Artículo 3 establece que:

“La afiliación [a Morena] será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva de dirección general”.

Morena prohibió en sus estatutos la existencia de acciones, corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido ante la experiencia de las tribus que mermaron al Partido de la Revolución Democrática (PRD), del que provienen Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum y el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue su candidato presidencial en dos ocasiones.

La Senadora Martha Lucía Mícher Camarena, representante de Marcelo Ebrard ante Morena durante el proceso interno de selección, denunció la semana pasada las presiones recibidas en los últimos días por legisladores que respaldan al exfuncionario con la intención de frenar las exigencias para reponer el proceso.

“Hay algunos y algunas que dijeron ‘yo ya no puedo estar en este grupo, estoy muy presionada’, porque les hablaron sus gobernadores sus gobernadoras, y yo tengo que tomar mis decisiones. Y agradecemos la libertad y la franqueza con la que lo han dicho, y otras y otros dicen: ‘Hemos recibido presiones pero no vamos a ceder, estamos en este proyecto por convicción’”, acusó.

Mícher Camarena detalló que, aunque legisladores de este grupo acompañaron a Claudia Sheinbaum durante su visita el miércoles a la Cámara de Diputados y sigan formando parte del grupo parlamentario de Morena, eso no frena su intención de seguir apoyando a Marcelo Ebrard.

Ante este escenario, la exjefa de Gobierno capitalina iniciará el domingo una gira para “dejar atrás los recelos, y los agravios entre los simpatizantes y militantes”.

Por su parte, la Diputada Laura Imelda Pérez, quien apoya desde hace meses la candidatura de Sheinbaum Pardo, descartó confrontaciones entre diputados simpatizantes de la coordinadora nacional y el excanciller.

“Hemos tenido acercamientos de muchos compañeros de manera voluntaria, que entienden que es un proceso y que hay que superarlo […]. Todavía algunos compañeros tienen dudas, están solicitando alguna revisión del proceso, pero no ha habido confrontaciones directas, ni agresivas. Hemos tenido acercamientos, no reconciliaciones porque no estamos peleados, y presiones menos porque están en su derecho de señalar sus inquietudes“, aseguró.

Montserrat Antúnez Estrada https://www.sinembargo.mx/author/montserrat-a-estrada Periodista y editora. Feminista. Comprometida con comunicar temas sobre acceso a la justicia y derechos humanos. Trabaja por un periodismo con perspectiva de género y que respete la dignidad de las personas.