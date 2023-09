“¡Que mueran corrupción, avaricia, racismo, discriminación!”, pide el Presidente

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó esta noche su quinto Grito de Independencia desde el balcón de Palacio Nacional frente a miles de asistentes que se reunieron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México (CdMx).

En compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el mandatario federal efectuó el tradicional Grito por motivo de la conmemoración del inicio de la lucha de Independencia, suceso del cual se cumplen 213 años, por la cual recordó a figuras como Miguel Hidalgo y Costilla, Josefa Ortiz de Domínguez, Ignacio Allende, José María Morelos y Vicente Guerrero.

Durante la entonación, resaltó la libertad, la igualdad, la justicia, la democracia, la soberanía nacional, y la fraternidad.

De igual manera, hizo un grito a favor del amor, de “nuestros hermanos migrantes”, de los pueblos indígenas y la grandeza cultural de México.

La multitud reunida en la plancha del Zócalo capitalino y las calles aledañas recibió y despidió a López Obrardor con el grito de “¡Presidente, Presidente, Presidente!”, un clamor que lo acompaña desde el inicio de su mandato y que, es evidente, no ha menguado a pesar del desgaste de cinco años al frente del Gobierno federal.

Posterior al Grito y la posterior entonación de las campanadas, comenzó un espectáculo de fuegos artificiales y música de diversos géneros que recorren la grandeza cultural del país.

CELEBRACIÓN NACIONAL… SIN EL PODER JUDICIAL

La celebración del Grito de Independencia también brilló por la ausencia de Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Tan sólo dos días antes de la celebración, el Presidente López Obrador anunció que ninguno de los integrantes del Poder Judicial sería invitado al Grito debido a la mala relación que exite entre ambas partes.

Durante su habitual conferencia matutina, el mandatario federal fue cuestionado sobre los invitados al festejo conmemorativo, por lo que el tabasqueño respondió que al ser un evento austero, sólo acudiría una representación del Gobierno. “Nada más es una representación del Gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes”, dijo.

Ante la insistencia de los medios de comunicación en el tema, particularmente cuando se le recordó que en años anteriores se convocó al entonces Ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, a este tipo de festejos, el Presidente López Obrador expresó que “las cosas han cambiado” y que es evidente que no hay una buena relación con el Poder Judicial.

“Nosotros consideramos, aunque se opine distinto, que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía, de la minoría corrupta, rapaz”, añadió el mandatario mexicano.

“Son como representantes de la delincuencia de cuello blanco y, en algunos casos, también de la otra delincuencia, no todos, pero sí predominan”, destacó desde Palacio Nacional. Asimismo, reiteró que hace falta una reforma, misma que ya no será posible impulsar en lo que resta de su mandato, pero, destacó, ésta podría ver la luz en 2024, con ayuda del pueblo mexicano.

GRUPO FRONTERA: EL INVITADO MUSICAL

Este año, en espera del popular Grito de Independencia por parte de López Obrador, miles de mexicanos también se dieron cita en la Plaza de la Constitución para disfrutar de la presentación de Grupo Frontera.

Pasadas las 22:00 horas, la banda originaria de Edinburg, Texas, comenzó con su presentación, donde destacó por temas como “No se va”, “Di Que Sí” y “Dame Chance”. Incluso versiones de temas clásicos del folklor mexicano como “El Rey” de José Alfredo Jímenez, “Estos Celos” de Vicente Fernández; así como un popurrí con canciones de Selena Quintanilla.

A la hora, tuvo que llevarse a cabo una pausa para dar paso a la ceremonia del Grito.

Una hora después del Grito y el espectáculo de fuegos artificiales, la agrupación regresó al escenario y terminó con amenizar el ambiente patrio con su interpretación de “Un x100to”, el clásico “Tragos de Amargo Licor”, entre otras más.

El pasado 23 de agosto, el Presidente López Obrador confirmó que la banda de regional mexicano Grupo Frontera cantaría durante la celebración del Día de la Independencia.

Además, en defensa de la polémica agrupación “Yahritza y su Esencia”, resaltó la colaboración que tiene con Frontera en la canción “Frágil”, y extendió la invitación a la banda para que se uniera al Zócalo.

“Que venga y que venga ella. Si ya ofrecieron disculpas y además no fue una cuestión de mala fe, pues no podemos nosotros negarles. Imagínense cancelando la participación de una artista, de una niña porque cometió un error”, comentó.

Sin embargo, después aclaró que únicamente la vocalista, Yahritza, estaría presente en la celebración, pero no con Grupo Frontera, sino en compañía de los Semilleros Creativos, los cuales iniciaron sus espectáculos desde las 19:00 horas de este viernes.

El Presidente de México señaló que “la invitaron de los semilleros creativos porque la niña y sus hermanos también menores hicieron algo no adecuado, como todos que cometemos errores, porque somos seres humanos, y ellos ofrecieron con mucha humildad disculpas y pues tenemos nosotros que perdonar, todos”.

La agrupación conformada por la joven Yahritza y sus hermanos finalmente llegó al escenario de la Plaza de la Constitución, con la interpretación de su tema “Frágil”, al punto de las 20:45 horas.

A inicios de este mes, la polémica con “Yahritza y su Esencia” comenzó cuando uno de los integrantes fue entrevistado y cuestionado sobre sus raíces, y específicamente la comida de México, toda vez que sus orígenes son de tierras aztecas. La respuesta del guitarrista de “Yahritza y su Esencia” fue que prefería la comida de Estados Unidos por su sazón y porque sí “pica”.

“Yo he estado aquí [en México] por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington. La neta le dan una sazón que sí pica y sabe bueno”, expresó Armando.