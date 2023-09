El AUDIO FALSO, creado con inteligencia artificial, donde “Ebrard apoya a Xóchitl”

Con un lenguaje similar al que usa el político, el audiovisual inicia con la voz falsa sugiriendo que la situación en el proceso interno de Morena ya no tenía vuelta atrás, por lo que se debía tomar una decisión urgente.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Un audio que ha circulado en los últimos días en redes sociales ha difundido información falsa al imitar la voz del excanciller Marcelo Ebrard Casaubón. En el audio se afirmaba que el exsecretario de Relaciones Exteriores pedía apoyar la próxima candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez.

De acuerdo con la cuenta de Twitter de Daniel Millán, uno de los portavoces de Ebrard, la pieza se generó con inteligencia artificial y es parte de una “guerra sucia” contra el excanciller.

“Marcelo Ebrard no ha considerado, en ningún momento, respaldar al Frente Amplio por México”, sentenció Millán.

¡No se dejen engañar! Circula en redes un supuesto audio en el que Marcelo Ebrard pide apoyar a Xóchitl Gálvez. Es FALSO. La pieza se generó con inteligencia artificial y es parte de una guerra sucia que continúa. Marcelo no ha considerado, en momento alguno, respaldar al FAM. pic.twitter.com/fsdr53MG6P — Daniel Millán (@dmillan) September 15, 2023

Con un lenguaje similar al que usa el político, el audiovisual inicia con la voz falsa sugiriendo que la situación en el proceso interno de Morena ya no tenía vuelta atrás, por lo que se debía tomar una decisión urgente.

“Los que nos hicieron no fue solo a nosotros, es al país. Por eso hay que tomar una decisión que realmente vaya con los preceptos por los que estabamos en Morena”, se escucha en el audio.

“Comiencen a acercarse a la gente de Xóchitl, ella tiene la misma visión que nosotros”, dice el clip que ha comenzado a ser denunciado por los militantes del excanciller.

#NewsMxTv || Se filtra el supuesto audio de @Marcelo Ebrard señalando que deben sumarse al proyecto de @Xóchitl Gálvez

¿Crees que la voz es realmente del ex canciller?#amlo #morena pic.twitter.com/tKjqbQuLSO — NewsMxTv (@NewsMXTv_) September 15, 2023

El clip finaliza diciendo que el exfuncionario se encontraba en pláticas con la responsable de la Construcción del Frente Amplio por México.

Desde la presentación de las cinco encuestas elaboradas por Morena y las cuatro empresas que participaron en este ejercicio, Ebrard ha dicho en varias ocasiones que no buscaría un acercamiento con la coalición del PAN, el PRI y el PRD; debido a que están en contra de los valores en los que él cree.

Aquí un video con una explicación de cómo presuntamente, se usó la inteligencia artificial y un generador de voz, para armar el audio de Marcelo Ebrard pidiendo acercarse a Xóchitl. Insisto. Lo que se va a venir en esta campaña no va a ser fácil. 👇pic.twitter.com/lsvlppfGsA — Jannet López Ponce (@Jannet_LP) September 15, 2023

¿MARCELO DIALÓGA CON LA DERECHA? XÓCHITL DICE QUE SÍ

El pasado 9 de septiembre, Xóchitl Gálvez, virtual candidata del Frente Va por México, aseguró que “hay acercamientos” con Marcelo Ebrard, pero él debe tomar la decisión sobre si se incorpora a la alianza del PRI-PAN-PRD porque “no la tiene fácil” en Movimiento Ciudadano (MC).

“Hay acercamientos con Marcelo, pero él tiene que tomar su decisión”, aseguró este sábado la virtual candidata del Frente opositor. Por su parte, añadió, “estoy lista para ir con quién quieran, dónde quieran y cuándo quieran”.

Sin embargo, descartó que ya hayan hablado. “Fíjate que no, porque he estado con la agenda, pero hay acercamientos”, detalló.

Gálvez ya había invitado al excanciller del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador a unirse al Frente Opositor, luego de esta semana denunciara irregularidades en la encuesta del oficialista Morena, donde acabó triunfando con facilidad Claudia Sheinbaum, quien es la virtual candidata de la izquierda.

Previo a las declaraciones de Gálvez, el 6 de septiembre Ebrard rompió con Morena al no asistir al evento donde el resto de aspirantes aceptaron la victoria de Sheinbaum. Un día después, Ebrard Casaubón descartó que fuera a lanzarse como candidato independiente para llegar a la Presidencia de la República. Ahora, aunque lo intentara, ya no podría, pues finalizó el plazo de registro.

El excontendiente morenista aclaró en sus redes sociales que, pese a no estar de acuerdo con los resultados, definiría su futuro el lunes 11 de septiembre, día en el que decidió impugnar el triunfo de Claudia.

Precisamente el lunes 11 de septiembre, el excanciller informó que iniciará una gira nacional, como la que un día antes anunció Claudia Sheinbaum Pardo, la virtual candidata de la izquierda a la Presidencia en 2024. Esperará a que Morena decida sobre la queja que interpuso por el proceso interno para decidir si se va o se queda en el partido fundado por Andrés Manuel López Obrador. Pero mientras, según dijo esta tarde en una breve conferencia sin preguntas de la prensa, fortalecerá un movimiento nacional.

Ebrard dijo que a partir del próximo 18 de septiembre comenzará a realizar reuniones con sus simpatizantes para formalizar un movimiento político nacional, a la par que adelantó que si Morena no atiende las quejas que presentó este domingo por la noche, se retirará del partido. “A partir del 18 de septiembre vamos a organizar y formalizar nuestro movimiento político nacional”, adelantó.

“Estamos en un punto donde no podemos permitir que esas prácticas dañinas desciendan en el torrente sanguíneo de Morena porque va a ser un efecto muy devastador”, remarcó en conferencia de prensa. “Le tengo un inmenso cariño a Andrés Manuel López Obrador, he sido su más leal trabajador y jamás le haría un daño, por razones políticas”.

“No es mi objetivo llegar a una senaduría o a un cargo, sino que esto se resuelva”, sostuvo.

Ebrard remarcó que si no hay una resolución positiva de sus argumentos expuestos en la queja, entre los cuales destacó una parcialidad hacia Claudia Sheinbaum Pardo, dejaría de pertenecer a Morena, ya que de permitirse irregularidades señaladas no se explicaría “toda esta lucha política que hemos dado”.

“Seguimos siendo parte, compañeros, y espero que aliados, de Morena, del Verde, del PT, pero tenemos una causa que defender, entonces vamos a deliberar sobre cómo se va a expresar”. En ese sentido, anticipó que este proceso lo definiría antes del periodo de precampañas, y se realizaría un recorrido por todo el país “para reencontrarnos con quien nos apoyaron”.

Con respecto a la queja ante la Comisión de Honor y Justicia de Morena, Ebrard aseguró que fue interpuesta con todas las pruebas posibles. “Nunca he mentido, no es un arrebato; es un acuerdo político, es una convicción”, remarcó, al igual que dijo que esperará la respuesta de Morena.

AMLO: EBRARD ES LIBRE, PERO NO HAY MOTIVO PARA ROMPER

El Presidente López Obrador dijo el viernes que él personalmente atendió las exigencias del excanciller respecto a las reglas de competencia interna en la izquierda, y reaccionó a su enojo y a su amenaza de abandonar Morena y el movimiento: “No hay ningún motivo. Sin embargo, él puede tener otros elementos y está en su derecho de manifestarse”.

Cuidadoso, escogiendo palabras, el Presidente censuró a Ebrard por sus últimas declaraciones contra Claudia Sheinbaum Pardo. El exsecretario de Relaciones Exteriores dijo durante una reunión con integrantes de su equipo, al que dejaron pasar a al menos un reportero o reportera del diario español El País: “No nos vamos a someter a esa señora…”

“No se puede cuestionar y mucho menos atacar a nadie, más cuando se trata de una gente como Marcelo; es mi amigo y nos ayudó muchísimo”, dijo. Luego enfatizó: “Claudia es muy buena dirigente. Ayer me gustó mucho lo que es nuestro juramento: no mentir, no robar, no traicionar a nuestro pueblo”, dijo el Mandatario y más adelante insistió: “Y repito: Claudia es muy buena, además con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo; yo de milagro terminé la licenciatura. Ella es doctora en ciencias”.

El Presidente narró cómo él mismo participó en la creación de las reglas de sucesión y cómo todos los que participaron estuvieron de acuerdo.

“Escuché a Marcelo, que estaba inconforme por dos cosas: una, porque no se estaba pidiendo la renuncia de los que iban a participar y de manera especial, la renuncia de Claudia como Jefa de Gobierno. Pensaba que esto le daba más ventaja. Y Claudia no quería dejar inconclusos sus compromisos, sus obras. Entonces se pensaba que podía estar más tiempo. Entonces en mi planteamiento, en mi propuesta, establecí: renuncia. Y eso fue un planteamiento de él. Y dos: él pidió que la pregunta más importante se hiciera en urna. El planteamiento era que se arrancara; al final se hizo un disco. Y que la persona que estaba siendo consultada […], pero esa pregunta: ‘a quién quieres’, fuera voto secreto en urna. Y yo establecí en mi documento que se hiciera de esa manera”, dijo.

“Incluso hubo una gente hace poco, [la casa encuestadora] Mitofsky, que dijo que esa forma de consulta le beneficiaba a Marcelo. Entonces Mitofsky dice: ‘son los seis nombres y se debió poner: ninguno’, porque hay quienes no van a votar por Morena y podrían decir: ‘ninguno’. Al no poner ‘ninguno’, eso le ayudaba a Marcelo porque, como es sabido, él tiene mucho jale en clase media. Entonces aún una gente que no piensa votar por nosotros podría decir: ‘Marcelo’. Yo no creo eso. Pero quería dejar de manifiesto que ese planteamiento, esa solicitud, se tomó en cuenta”, agregó.

Y luego contó: “Imagínense, hablando ahora de política exterior, lo que me ayudó [Ebrard] con la relación, en épocas muy difíciles, con el Presidente Trump. Y resultó muy respetuoso. Y pasamos lo que muchos pensaban que no íbamos a superar, que no nos íbamos a entender con el Presidente Trump. Tengo muchas anécdotas, de cómo él no quería el Tratado”.

“Es una gente buena en sentido amplio, es un hombre muy preparado, tiene mucha experiencia política y es mi amigo, así lo consdiero, y también, como todos, somos libres”, dijo el Presidente este viernes en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

Cuestionado sobre si la postura de Ebrard era “dura”, contestó: “Pero somos hombres libres, hay que acostumbrarnos a eso, la democracia es pluralidad, no pensamiento único, hay que garantizar siempre el derecho a disentir. La libertad no se implora, se conquista, ojalá todos los dirigentes mujeres y hombres fuesen rebeldes. Las cosas importantes se hacen con razón y también con pasión”.

Además, rechazó darle una recomendación a Ebrard. “Él ya sabe, es un hombre con mucha experiencia. Decirle que, como expresó Claudia Sheinbaum, están las puertas abiertas. Pero al mismo tiempo que también tome sus decisiones. Marcelo es mi hermano”, expresó.