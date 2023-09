La FIA emite una advertencia a Helmut Marko por comentarios contra el “Checo” Pérez

El organismo le recordó al austríaco sus responsabilidad como figura pública del automovilismo.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 15 de septiembre (AS México).– Helmut Marko tuvo unos desatinados comentarios contra Sergio Pérez al asegurar que por ser mexicano no puede ser igual de consistente como un europeo. Dichas palabras no quedaron en el aire pues la FIA ya tomó cartas en el asunto al lanzar una advertencia a Marko.

Motorsport.com revela que la FIA emitió la siguiente advertencia hacia Helmut Marko mediante un comunicado por escrito: “Podemos confirmar que Helmut Marko ha recibido una advertencia por escrito y se le han recordado sus responsabilidades como figura pública en el automovilismo deportivo de acuerdo con el Código Ético de la FIA”.

Y es que después del Gran Premio de Italia, Marko dijo para Servus TV que “Checo” Pérez era inconsistente “por ser sudamericano”. Días después el propio austriaco se disculpó Pérez, quien a su vez previo al Gran Premio de Singapur dijo no se sintió ofendido.

⚠️ El canal especializado @SkySportsF1 reporta que la junta de gobierno de la @fia ha decidido intervenir, emitiendo una advertencia por escrito al Dr. Helmut Marko por los comentarios discriminatorios realizados sobre @SChecoPerez [y Latinoamérica]. En espera de mayor… pic.twitter.com/40HEVJQyi9 — PrimeF1 (@PrimeF1__) September 15, 2023

“Personalmente no me ofendí en absoluto. Digamos que si esos comentarios fueran desde otra perspectiva, tendría que tomármelos de otra manera. Pero para mí, las cosas son así y no me los tomé como algo personal” puntualizó.

LA REACCIÓN EN MERCEDES

En Mercedes, principal rival de Red Bull en lo últimos años, no se quedó callado con las voces de Toto Wolff, director de la escudería, y Lewis Hamilton. El directivo dijo: ”Nos reímos por lo de Sudamérica. Pero es un tema que no tiene ninguna gracia. No es sólo lo que se ha dicho, sino la mentalidad, que incluso se puede llegar a estas cosas. Eso no tiene cabida en la F1″.

🚨Construyamos una comunidad más respetuosa y unida en Formula 1. pic.twitter.com/tr73tvs7IO — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) September 8, 2023

Por su parte, Hamilton dijo que las disculpas de Marko no son suficientes: “No me sorprende, para ser honesto. No sé qué se dijo más allá, eso es algo para preguntarle a Checo, pero creo que esto no es algo por lo que simplemente te disculpes y todo está bien. Creo que es necesario hacer más”.

