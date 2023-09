La lucha armada aceleró la reforma política, dice hoy exmiembro de la Liga Comunista

Héctor Escamilla Lira, un exmiembro de la Liga Comunista, compartió en entrevista con “Los Periodistas”, que la Liga Comunista 23 de septiembre intentaba darle un giro político más que militar al movimiento. “Sin embargo por miles de circunstancias se fue reduciendo a un enfrentamiento militar no deseado, es decir nos llevaron a un campo al que no queríamos ir”.

Ciudad de México, 15 de septiembre (SinEmbargo).– Hace 50 años el empresario Eugenio Garza Sada fue asesinado por miembros de la Liga Comunista 23 de Septiembre. El homicidio ocurrido el 17 de septiembre de 1973 se dio luego de que un grupo de jóvenes armados intentaron secuestrarlo. Su muerte generó un fuerte reclamo al Gobierno de Luis Echeverría Álvarez, quien emprendió una feroz persecución contra la lucha armada.

Héctor Escamilla Lira, un exmiembro de la Liga Comunista, compartió en entrevista con “Los Periodistas”, programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que a 50 años de este episodio hay claroscuros, en ese sentido habló sobre la importancia de la lucha armada en el país como la relevancia que tuvo para que pudiera tener lugar una Reforma Electoral.

“Los movimientos sociales siempre son una serie de sacrificios y a veces dan resultados inmediatos y a veces los dan a mediano tiempo. Es decir, no se puede concebir la Reforma Política-Electoral en este país sin el movimiento armado, no el secuestro de Garza Sada, ese es un hecho aislado dentro de todo este periodo. Tanto del capital como del trabajo hubo muchos sacrificados”, declaró Escamilla Lira.

El exguerrillero indicó que gracias a esa reforma el país tuvo la capacidad en 2018 de sacar al neoliberalismo del poder con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las unas. “Obviamente no podemos decir que es un gobierno socilista el de López Obrador, pero se da una ruptura para en circunstancias distintas apoyar abajo y no arriba para el desarrollo del mercado interno nacional, obviamente sin los esfuerzos, los sacrificios de una generación, qué hubiera pasado en México si no se hubiera sacrificado la generación de Hidalgo, Morelos y Guerrero, qué hubiera pasado en México si la generación Pancho Villa y Zapata no hubieran tomado las armas”

Héctor Escamilla Lira cuestionó que no se hable de los otros crímenes ocurridos en este periodo. “¿Por qué no se habla Salvador García Corral? Que lo ubicaron como uno de los estrategas originales. Llega y lo tiran casi frente a la casa de Garza Sada destrozando la totalidad de sus huesos”.

“Qué pasó después de los 50 años de ese homicidio, un homicidio cobarde. Lo detienen en Sinaloa a García Corral y lo tiran totalmente despedazado en Monterrey. ¿Qué paso con esos torturados? Jesús Piedra Ibarra es el otro, de Nacho Linares que lo dejan el cuerpo agujereado, quemado con cautín, incluso el cautinazo en el corazón”, criticó.

Héctor Escamilla Lira expuso que no fue un movimiento fácil. “La Liga Comunista 23 de septiembre intentaba darle un giro político más que militar al movimiento, es decir unificar y abatir la dispersión ideológica y política y armar un gran partido político que pudiera dirigir los movimientos sin embargo por miles de circunstancias se fue reduciendo a un enfrentamiento militar no deseado, es decir nos llevaron a un campo al que no queríamos ir”.

“El movimiento armado surge a través de un uso indiscriminado de violencia por parte del Estado hacia los movimientos, tenemos el 2 de octubre, tenemos el 10 de junio y si agarramos cada uno de los estados hay movimientos más chiquitos, movimientos más grandes todos violentados, todos reprimidos, miles de presos políticos”, ahondó.

Y cuestiono: “¿Cómo enfrentar eso? ¿Subsiste aún? No. ¿Por qué no subsiste? Porque hubo una respuesta para poder equilibrar la economía el aspecto político se tuvo que dar una reforma política. Ya después empieza a hacer un conjunto de reformas que nos llevan incluso a la posibilidad de llevar a López Obrador a la Presidencia”.

