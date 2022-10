Siete de 10 mexicanos que trabajan no perciben lo necesario para sus familias: ONG

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Sólo tres de cada 10 mexicanos que trabajan ganan cada mes lo suficiente para comprar una canasta básica para dos personas, de acuerdo con la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Esto quiere decir que los restantes siete mexicanos no tienen un salario suficiente para superar el umbral de pobreza, un factor que suma a que el índice de personas en esta condición crezca cada año.

La asociación civil aseguró que para hacer frente a esto, impulsarán una campaña de Salario suficiente, iniciando por un salario mínimo de ocho mil 500 pesos mensuales en todas las empresas formales, “que es un valor ligeramente mayor al costo de dos canastas básicas”.

Sin embargo, economistas cuestionaron que esto realmente apoye a que personas puedan salir de una situación de pobreza, ya que no las estimaciones de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza no consideran otro tipo de servicios y necesidades.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, explicó que el Salario Suficiente consistiría en que la remuneración del trabajo supere, mínimo, el costo de dos canastas alimenticias básicas.

En diciembre de 2021, la Coneval indicaba que el costo de la canasta alimentaria en zonas rurales era de mil 344.94 pesos, mientras que para zonas urbanas era de mil 844.32 pesos; en tanto, la canasta alimentaria con servicios sería de dos mil 343.50 pesos en zonas rurales y tres mil 542.14 pesos en zonas urbanas.

La canasta alimentaria con servicios del Coneval contempla: transporte público; limpieza y cuidados de la casa; cuidados personales; educación, cultura y recreación; comunicaciones y servicios para vehículos; vivienda y servicios de conservación; prendas de vestir, calzado y accesorios; cristalería, blancos y utensilios domésticos; cuidados de la salud; enseres domésticos y mantenimiento de la vivienda; artículos de esparcimiento y otros gastos.

Al último incremento en salarios mínimos, que entró en vigor el 1 de enero de 2022, lo menos que puede ganar una persona trabajadora en cualquier profesión es 172.87 pesos diarios; o cinco mil 186.10 pesos mensuales si se considera que trabaje todos los días, sin descanso.

Esto significaría que, tanto en zonas rurales como en zonas urbanas, sólo sería posible adquirir una canasta alimentaria con servicios una persona, dejando a las y los trabajadores apenas por encima de la Línea de la Pobreza.

MIDIENDO EL UMBRAL DE LA POBREZA

Para la medición de la pobreza, la Coneval se basa en dos líneas de ingreso: la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos, equivalente al valor de la canasta alimentaria por persona al mes; y la Línea de Pobreza por Ingresos, que equivale al valor total de la canasta alimentaria con servicios por persona al mes.

Datos del 2020 arrojan que el 43.9 por ciento de la población mexicana estaba en pobreza, y el 8.5 por ciento en pobreza extrema; es decir, más de 55.7 millones de personas en México estaban el alguna situación de pobreza, de un total de 126 millones 014 mil 024 habitantes que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi) contabilizó en el “Censo de Población y Vivienda 2020”.

Si bien las mediciones de la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza plantean el mínimo para que, de acuerdo con los cálculos de la Coneval, se pueda superar la Línea de la Pobreza, economistas advirtieron que en práctica esta cifra aún queda corta, pues mantiene a las personas en pobreza alimentaria.

“Coneval estableció una canasta alimentaria, pero nosotros tenemos la canasta alimenticia recomendable, porque alimentaria tú podrías elegir todos los productos y no te garantiza la nutrición”, indicó el académico David Lozano Tovar. “Puedes agarrar una canasta alimentaria que sea muy barata, pero no alimenta a los mexicanos, entonces tienes o promueves la pobreza alimentaria. La canasta del Coneval tiene un error metodológico grave: es sólo para un individuo, no para una familia, y no alcanza así”.