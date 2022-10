Morena y PRI tienen la mayoría de legislaturas para avalar Reforma de Fuerzas Armadas

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).- Con la aprobación del Congreso estatal de Oaxaca, el cual se convirtió en el primero en avalar la Reforma Constitucional al Artículo Quinto transitorio para extender la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles hasta el 2028, ya sólo falta que por lo menos 16 legislaturas la avalen para que se haga la Declaratoria de Reforma Constitucional por parte del Congreso federal y así poder ser enviada al Ejecutivo Federal para su publicación y culminar su proceso legislativo.

En este proceso faltante, se prevé que la reforma no tenga obstáculos pues Morena, junto con sus partidos aliados, y los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI), juntan los votos necesarios en al menos 23 entidades federativas para pasar la reforma, la cual, requiere que al menos 17 congresos lo aprueben.

El pasado 9 de octubre, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dio a conocer que una vez que la Cámara de Diputados aprobara la reforma a la Ley de la Guardia Nacional se impulsaría un diálogo nacional para que los 32 congresos estatales la avalen.

Por medio de su cuenta de Twitter, el Secretario publicó un video en que consideró que la aprobación de marco legal es “crucial para salvaguardar nuestra democracia”.

Oscar Medina Llanos, especialista en temas legislativos y coordinador de Buró Parlamentario, explicó que, de las 32 legislaturas estatales, la reforma tiene que ser avalada por la mitad más uno de los estados locales. Detalló que cada Congreso estatal tiene su propio proceso para aprobar o rechazar una reforma constitucional federal, en donde en al menos 30 legislativos locales se necesita la mayoría calificada para avalar los cambios constitucionales, es decir, que se requieren los votos de las dos terceras partes de sus integrantes.

La Ciudad de México y Nayarit son la excepción, por que en esos legislativos sólo se necesita la mayoría absoluta de los votos, es decir, la mitad más uno.

MORENA Y PRI, CON MAYORÍA EN 23 ENTIDADES

El Congreso de Oaxaca, integrado por un total de 42 diputados, de los cuales, 23 son de Morena, ocho del PRI, tres del PRD, tres del PT, dos del PAN, y dos de partidos locales, fue el primero en avalar, con un total de 33 votos a favor, la reforma casi el mismo día en el que el Congreso federal envió el dictamen.

Para establecer un escenario de lo que pasaría en cada Congreso local, a fin de determinar las probabilidades de la reforma, se tendría que sumar el total de los diputados locales que tiene Morena junto con los partidos con los que fueron en coalición, por ejemplo, con el PT, PVEM, y con algunos partidos locales en algunas entidades.

Además de los votos que junta Morena con sus aliados también se puede establecer los votos de los diputados del PRI, debido a que la reforma constitucional para ampliar la presencia de las Fuerzas Armadas, fue una propuesta que emanó de ese partido.

El resultado del análisis es que en al menos 23 estados es previsible que se apruebe sin ningún problema, debido a que en al menos 21 legislativos locales Morena junto con sus aliados más los diputados del PRI logra juntar las dos terceras partes que se requieren para la votación, en tanto que, en los otros dos Congresos, que sólo requieren mayoría absoluta, Ciudad de México y Nayarit, tan sólo Morena junto con sus aliados obtiene los votos necesarios.

En tanto, en nueve entidades la reforma tendría mayor obstáculo, pues Morena no tiene la mayoría y ni con sus aliados, ni con los votos del PRI, alcanzarían a juntar las dos terceras partes. Se trata de Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Veracruz, Tamaulipas y Yucatán.

En Tamaulipas, por ejemplo, a pesar de que Morena tiene la mayoría absoluta no alcanza las dos terceras partes porque el Congreso local se integra por 36 diputados por lo que se requieren 24 votos para aprobar una reforma.

En ese legislativo, Morena cuenta con 17 diputados, el PAN tiene 14, el PRI tiene tres, Movimiento Ciudadano, dos y uno más sin partido. Por lo que a Morena y el PRI, sólo tienen 20 votos, les faltarían cuatro más.

Por lo tanto, en términos generales se prevé que la reforma sea aprobada sin contratiempos porque Morena con sus aliados y el PRI alcanzan la mayoría de los votos en 23 entidades a pesar de que sólo requiere 17 estados para que sea avalada y enviada al Ejecutivo.

El tiempo promedio que ha transcurrido para que los congresos locales avalen una reforma es de dos meses, de acuerdo con el experto.

“No tengo la menor duda que en estos dos próximos meses, que es el tiempo más o menos de espera para que los congresos la prueben, a partir de varios ejemplos en la legislatura pasada, sea avalada”, detalló.

EL CASO DE MORELOS Y LA CURUL VACÍA

El Congreso de Morelos es uno de los casos llamativos dentro del proceso legislativo, debido a que Morena y al PRI sólo les falta un voto para avalar la reforma y en el lugar aún hay una curul que está por ocuparse frente al asesinato de la Diputada Gabriela Marín, ocurrido el pasado 5 de octubre.

La llamada diputación 20, que es por representación proporcional, quedó inicialmente registrada a nombre de Julio César Yáñez Moreno, “El Tigre”, como candidato propietario a la diputación plurinominal, sin embargo, perdió la diputación porque fingió pertenecer a una comunidad indígena.

Juan José Yáñez Vázquez, quien era tío de “El Tigre” y el suplente, fue quien tomó protesta, sin embargo, falleció por lo que se designó de nueva cuenta a un legislador.

Gabriela Marin, del partido local Morelos Progresa, quien era la segunda en la lista, ocupó el cargo luego de que impugnó ante el Tribunal Estatal del Estado de Morelos (TEEM) un acuerdo que hicieron los diputados del PAN, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y PRI para darle el sitio a Roberto Yáñez, del PRI, argumentando de nueva cuenta la cuota de diversidad.

No obstante, la legisladora fue asesinada el pasado 5 de octubre y la curul sigue vacante pues la diputada suplente, de acuerdo con El Financiero, es Marguis del Rayo, esposa de Roberto Yáñez, pero actualmente está vinculada a proceso por fraude.

En Morelos el Congreso está integrado por 20 diputados, por lo que para las dos terceras partes se quieren 14 votos. Morena cuenta con seis diputados, el PAN tiene cuatro diputados, el PRI dos, Movimiento Ciudadano y PANAL dos; en tanto que Partido del Trabajo (PT), Redes Sociales Progresistas y Encuentro Solidario cuenta con un diputado, Morelos Progresa

“En Morelos en teoría Morena y aliados cumpliría con el número mínimo de votos de las dos terceras partes, pero de 19, pero en la integración total les faltaría uno. No obstante, la vacante aún no se sabe qué va a suceder porque no sabemos a quién y de qué partido le van a asignar esa diputación local, porque en el Congreso de Morelos, (a diferencia del Congreso federal, el suplente es el que sigue en la lista de partido) la dinámica es un tanto distinta porque el que sigue no es el de la lista, sino por un principio de paridad de género”, explicó Medina Llanos.