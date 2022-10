Tormenta “Karl” se debilita a depresión tropical al acercarse al Golfo de México

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de octubre (AP).— La tormenta “Karl” se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical en su avance hacia la costa sur del Golfo de México, pero los meteorólogos advirtieron que sus fuertes aguaceros podrían causar problemas en una zona propensa a las inundaciones.

El meteoro se acercará a tierra el sábado y podría disiparse a primera hora del domingo, indicó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés). Su avance se ralentizó el viernes, cuando se esperaba que tocase tierra por la noche.

Karl tenía vientos máximos sostenidos de 55 km/h a última hora del viernes, estaba a unos 125 kilómetros al oeste-noroeste de Ciudad del Carmen y se movía en dirección sur a seis km/h .

10 PM CDT Friday: Here are the Key Messages for #Karl.

Heavy rainfall associated with Karl could produce flash flooding, with mudslides in areas of higher terrain, across portions of Veracruz, Tabasco, Chiapas and Oaxaca states in Mexico.

Latest at: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/LVNWSUDMqP

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 15, 2022