VIDEO: “Checo” Pérez asiste a concierto de Carlos Rivera y la gente lo ovaciona

Por Arturo Silvestre

Puebla, 15 octubre (Periódico Central).– Sergio “Checo” Pérez se robó los aplausos en un concierto de Carlos Rivera. El corredor de la Fórmula 1 se dio un descanso y aprovechó para escaparse al concierto del tlaxcalteca, quién se presentó en Guadalajara por las fiestas de octubre.

Fue el mismo Carlos Rivera quien señaló en qué lugar estaba ubicado Checo, quien estuvo cantando en las gradas durante el evento. Acompañado por su esposa Carola Martínez y la conductora Cynthia Rodríguez, esposa de Carlos Rivera.

Además de hacer acto de presencia en el concierto de River, el piloto mexicano también aprovechó para darse una vuelta por la Arena Coliseo, donde acudió con su hijo a una función de lucha libre.

A través de redes sociales Sergio presumió que estaba disfrutando de la función e incluso portaba la máscara de Mr. Niebla. Mientras que su pequeño hijo traía una de Anibal. Máscaras que usaron para no ser reconocidos entre el público.

“Checo” Pérez tendrá que volver con Red Bull a inicios de la próxima semana para competir en los Estados Unidos. La carrera se llevará a cabo el domingo 23 de octubre donde el tapatío buscará sumar la mayor cantidad de puntos para seguir en la pelea por el segundo puesto del campeonato de pilotos.

“CHECO”, UN CLÁSICO GANADOR

Cabe destacar que hasta hace poco el corredor se subió al podio en el Gran Premio de Mónaco. Luego de salir en la posición número tres, una posición arriba que su compañero de fórmula Max Verstappen.

Congratulations, champion! @Max33Verstappen

Well deserved championship. I feel very proud of you and what a way to do it, in front of our Honda home race!

Let’s go for more! 1-2 to finish this championship on top! Congrats @redbullracing pic.twitter.com/M8LWSS5jei

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) October 9, 2022