Usuarios que compraron boletos para Pumas y Roger Waters se quejan de Ticketmaster

Ciudad de México, 15 de octubre (SinEmbargo).– Las quejas en contra de Ticketmaster comenzaron a circular nuevamente en redes sociales por parte de usuarios que compraron boletos para el concierto de Roger Waters y el partido de Pumas.

Un usuario de Twitter identificado como Fernando Bonilla escribió que no le pudieron dar sus boletos porque compró a través de una TDC digital.

“Pues @Ticketmaster_Me me arruinó el juego de @PumasCU_fba de mañana. Compré 4 boletos, me formé hora y media en Mix Up Universidad y no me dieron mis boletos porque los compré con una TDC digital y no traigo el plástico que no existe. Me dijeron que me van a llamar por teléfono”, se quejó.