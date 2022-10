Canal británico compra pintura de Hitler y sus televidentes decidirán si la destruyen

Madrid, 15 de octubre (Europa Press) – La televisión británica Channel 4 ha adquirido un cuadro pintado por el líder nazi Adolf Hitler para que el público de uno de sus programas vote tras un debate si se destruye la obra.

El programa de Jimmy Carr tratará sobre si se puede separar la obra de su creador con la propuesta de votar después si se hace trizas el cuadro de Hitler.

Now… normally I wouldn't chime in but:

"Jimmy Carr Destroys Art is a thoughtful and nuanced exploration of the limits of free expression in art, and whether work by morally despicable artists still deserves to be seen."

Is the biggest load of fucking nonsense I ever read. 1/2 https://t.co/JdOflrHzSB

