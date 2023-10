Un nuevo sismo de 6.3 pega a Afganistán luego de una semana de temblores devastadores

De acuerdo con Médicos Sin Fronteras, se reportaron dos muertos y más de 100 heridos llegaron al Hospital Regional de Herat.

ISLAMABAD, 15 de octubre (AP).— Un potente terremoto de magnitud 6.3 remeció el domingo el oeste de Afganistán, más de una semana después de que una serie de fuertes sismos y réplicas matara a miles de personas y destruyera pueblos enteros.

El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro a unos 34 kilómetros de Herat, la capital de la provincia, y a ocho km de profundidad.

El grupo humanitario Médicos Sin Fronteras dijo que se habían reportado dos muertos y que el Hospital Regional de Herat recibió a más de 100 heridos por el sismo del domingo.

Devastating news from Herat today. A third #earthquake, measuring 6.3 magnitude, struck the city at 8:06 a.m. today. Over 100 injured individuals have been received at the Herat Regional Hospital, with two reported fatalities. pic.twitter.com/wv1VGTx5MG — MSF Afghanistan (@MSF_Afghanistan) October 15, 2023

Mohammad Zahir Noorzai, responsable del equipo de gestión de emergencias en la provincia de Herat, informó de un muerto y unos 150 heridos. Las cifras podrían subir, señaló, ya que los equipos todavía no habían llegado a todas las zonas afectadas.

Sayed Kazim Rafiqi, de 42 años, que vive en la ciudad de Herat, dijo que nunca había visto tanta devastación, que la mayoría de las casas tenían daños y “la gente está aterrada”. Rafiqi y otras personas acudieron al hospital a donar sangre, que se necesitaba con urgencia.

“Debemos ayuda de cualquier forma posible”, dijo.

🚨This morning, Herat Regional Hospital has received 117 patients after a 6.3 magnitude aftershock – the largest one since Saturday – and other smaller ones hit the province this morning.#HeratEarthquake pic.twitter.com/vymwpuKQ3H — MSF Afghanistan (@MSF_Afghanistan) October 11, 2023

El sismo del 7 de octubre allanó pueblos enteros en Herat, en uno de los temblores más destructivos en la historia reciente del país.

Más del 90 por ciento de las y los fallecidos la semana pasada eran mujeres y niños, según dijeron el jueves funcionarios de Naciones Unidas.

Las autoridades talibanas estimaron que los sismos previos mataron a más de dos mil personas en la provincia. El epicentro estaba en el distrito de Zenda Jan, donde murieron mil 294 personas, mil 688 resultaron heridas y todas las casas quedaron destruidas, según cifras de Naciones Unidas.

With fewer tremors felt over the last few days, the people of Herat had been hopeful that the earthquakes were subsiding, allowing them to begin rebuilding their lives. Unfortunately, this latest #HeratEarthquake has only heightened their anxiety. pic.twitter.com/0BhmTOBM3i — MSF Afghanistan (@MSF_Afghanistan) October 15, 2023

El primer terremoto, numerosas réplicas y un segundo sismo de magnitud 6.3 el miércoles destruyeron pueblos, derribando cientos de viviendas de adobe que no pudieron resistir esa fuerza. Escuelas, clínicas y otras instalaciones también se derrumbaron.

En las colinas polvorientas de la región quedó poco más que ruinas y funerales. Los sobrevivientes sufrían para asimilar la pérdida de varios familiares a la vez y en muchos lugares, las y los residentes con vida se veían superados en número por las y los voluntarios llegados para buscar entre los escombros y excavar fosas comunes.