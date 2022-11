El Pentágono indaga caída de misiles rusos en Polonia. Rusia: es una “provocación”

BRUSELAS, 15 de noviembre (EUROPA PRESS).– La OTAN se mantiene en estrecha coordinación con Polonia para investigar el impacto de misiles en su territorio que ha dejado dos muertos en la localidad fronteriza de Przewodow, a escasos kilómetros de Ucrania.

Un portavoz de la OTAN ha confirmado a Europa Press que la organización está siguiendo la situación y está estudiando las informaciones que llegan desde Polonia, en estrecha coordinación con Varsovia.

Medios polacos han informado este martes de la muerte de dos personas en Przewodow, en la provincia de Lublin, tras el posible impacto de dos cohetes perdidos.

Países vecinos de Rusia como Letonia, Lituania y Estonia han apuntado a Moscú por el incidente en la localidad fronteriza y han señalado que el territorio OTAN debe ser defendido de ataques externos.

El episodio se produce en una jornada en la que Rusia ha lanzado una nueva oleada de ataques sobre el territorio occidental de Ucrania. Kiev, Leópolis y otras tantas ciudades han sido escenario de ofensivas rusas, que han tenido como principal objetivo infraestructuras energéticas.

El portavoz del Pentágono, el General Pat Ryder, ha señalado este martes que no tiene información suficiente para confirmar que dos misiles rusos hayan impactado en territorio polaco, después de que medios locales informen de la muerte de dos ciudadanos polacos en la localidad fronteriza de Przewodow, a escasos kilómetros de Ucrania.

Ryder ha evitado contestar a los periodistas si esta situación podría llevar a invocar la cláusula de defensa mutua de la OTAN. “No voy a especular sobre el potenciales situaciones. Me limito a gestionar los hechos, así que vamos a tener los hechos y luego actuaremos desde ahi”, ha subrayado el portavoz del departamento de Defensa estadounidense.

Medios de comunicación polacos han informado de la muerte de dos personas en la localidad de Przewodow tras el impacto de dos posibles misiles perdidos. Agentes de la Policía, la Fiscalía y el Ejército polaco se han desplazado hasta el lugar de los hechos.

⚡️The Press Secretary of the Government of Poland Piotr Muller gave a comment.

“In connection with the situation, Prime Minister Mateusz Morawiecki, in agreement with President Andrzej Duda, ordered to convene a meeting of the Committee on National Security and Defense Issues.” pic.twitter.com/uJKHjfDccH

— FLASH (@Flash_news_ua) November 15, 2022