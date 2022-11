ENTREVISTA | Mapaches electorales defendiendo al INE es una contradicción: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum dijo en entrevista con SinEmbargo Al Aire que es importante que los jóvenes que no vivieron procesos como el fraude del 2006 y que van a votar ahora, no se vayan con la finta de que va a desaparecer el INE. “Que sepan de la historia de su país, la historia reciente y quiénes son todos esos personajes y, en realidad, cuál es la propuesta que se está planteando de Reforma Electoral”, comentó.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, planteó en entrevista la necesidad de hacer una “recapitulación de la historia” para conocer quiénes son los “mapaches electorales” que el domingo “defendieron” al Instituto Nacional Electoral (INE) durante la marcha que se realizó en la capital del país para oponerse a la Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Quién está defendiendo al INE? Elba Esther Gordillo, (Roberto) Madrazo. Sería muy bueno además que los jóvenes de esta ciudad hicieran una recapitulación de la historia y que conocieran quiénes son estos personajes para que no se vayan con la finta porque son los mapaches electorales defendiendo al INE. Esa es la verdad, es decir, quien fue responsable del fraude electoral en Tabasco (Madrazo) contra el hoy Presidente Andrés Manuel López Obrador defiende al INE; Elba Esther Gordillo, históricamente la gran mapache electoral que en su momento ayudó a Felipe Calderón defendiendo al INE; Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón […] con su hermano que fue contratado por el IFE para ser parte de todo el proceso de mapachería electoral del 2006 en contra del Presidente Andrés Manuel López Obrador; Fox, el gran traidor a la democracia”, planteó Sheinbaum Pardo en entrevista con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado durante el programa Los Periodistas que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

La del domingo, fue la marcha opositora más grande que se ha registrado en México durante la actual administración federal, convocada por el Frente Cívico Nacional, la organización [email protected] y promovida por el PAN, PRI y PRD así como por los expresidentes panistas Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y Vicente Fox Quesada (2000-2006).

La Jefa de Gobierno cuestionó que estos personajes se hayan juntado “con algunos otros que supuestamente son intelectuales en defensa de la democracia, que en realidad siempre han sido parte del régimen”. Por ejemplo, recordó que el orador principal de la marcha del domingo, el exconsejero electoral José Woldenberg, fue parte de un grupo que negó que en la elección de 1988 —marcada por la llamada “caída del sistema”— se haya cometido un fraude en contra del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano en beneficio de Carlos Salinas de Gortari.

“Fue el momento en que Salinas de Gortari cooptó a este grupo de intelectuales y se separaron de lo que en su momento fue la formación del PRD en el 88-89, se acercaron al poder y desde entonces estuvieron cerca del poder con el PRI, después con el PAN; y ahora que el Presidente López Obrador no los acercó al poder, entonces defienden el único poder que hoy tienen, que es el Instituto Nacional Electoral porque Lorenzo Córdova pues es realmente de ese grupo”, ahondó.

Sheinbaum cuestionó que se defienda una Institución que le sale cara al erario y que supuestamente —dijo— “realiza elecciones limpias cuando ellos son parte de los fraudes electorales que fueron parte también de ese Instituto Electoral, entonces es realmente muy interesante, al final de cuentas, que todos estos personajes se desnuden porque en realidad se desnudaron, mostraron quiénes son y, en realidad, lo que están defendiendo es una historia de fraudes electorales, de mapachería electoral que no tiene nada qué ver con la democracia”.

La Jefa de Gobierno coincidió en que Claudio X. González es el gran articulador de todos estos grupos, aunque precisó que se trata de un “símbolo del pasado porque no tiene nada qué ver con el futuro”. Para Sheinbaum Pardo la movilización del domingo sacó “algo que probablemente siempre estuvo ahí”: el racismo y clasismo de una parte de la sociedad.

Sheinbaum Pardo se refirió a algunas expresiones de los asistentes como los insultos de una mujer —captados en video— que llamó al Presidente López Obrador “indio de Macuspana”, en referencia a sus orígenes en Tabasco. “Los videos de esta mujer que llama a los cacerolazos y que llena de groserías al Presidente en realidad son un clasismo y un racismo tremendo […] aflora ese odio tremendo que tienen, contra qué pues, contra un Gobierno que representa al pueblo de México, esa es la verdad y ya no representa unos cuantos intereses”, expuso.

Cuestionada sobre la “pluralidad política”, la mandataria de la Ciudad de México dijo que los opositores están en contra del proceso de transformación que se está viviendo porque sus privilegios están siendo afectados. ”Aquí no marcharon más que dos o tres empresarios, no es que hayan sido los empresarios que marcharon sino es un grupo en particular que se ha dedicado al financiamiento de hacer campañas negras y que lo que quiere es la relación que históricamente tuvo, hay muchos otros empresarios que han aprendido que la relación es completamente distinta”, dijo.

Sheinbaum dijo que es importante que los jóvenes que no vivieron estos procesos como el fraude del 2006 y que van a votar ahora, ”no se vayan con la finta de que va a desaparecer el INE; aquí hubo una cosa simpática ahí de que les iban a desaparecer su credencial para votar, que sepan de la historia de su país, la historia reciente y quiénes son todos esos personajes y, en realidad, cuál es la propuesta que se está planteando de Reforma Electoral, que lo que busca es sanear, hacer más económicas las elecciones y permitir mucho mayor transparencia”.

En efecto, la propuesta de Reforma Electoral del Presidente López Obrador propone sustituir al INE por el Instituto Nacional de Elecciones y Consulta (INEC), el cual reduciría de 11 a siete el número de los consejeros que serán electos por voto popular. También plantea la reducción del número de legisladores y que el financiamiento a partidos sea sólo en tiempo de elecciones.

“¿Qué tiene de esencia la propuesta? Disminuye el número de diputados, disminuye el número de senadores, que no haya financiamiento a los partidos políticos en época no electoral, es decir, reduce de manera muy significativa el costo de la democracia sin quitar la representación proporcional. ¿Qué más dice la Reforma? Pues que los consejeros electorales, que hoy responden realmente al interés de quien los propuso, que normalmente es un Diputado o un Senador o algún partido político, pues ahora sean electos por el pueblo de México, que no sean electos por la Cámara de Diputados y los intereses que se mueven ahí, entonces, bueno, propone el voto electrónico de tal manera que eso represente mucho mayor eficiencia”, precisó.

En relación a las estimaciones de la asistencia que hizo el Secretario de Gobierno de la capital, Martí Batres Guadarrama, quien calculó entre 10 mil y 12 mil a los asistentes, la Jefa de Gobierno aclaró que “ahí no hubo dolo” y explicó que Batres hizo la estimación de una parte del contingente del Monumento a la Revolución, pero no del que se había quedado rezagado “y entonces por eso contabiliza ese número, que en efecto, fueron más bien cerca de 60 – 65 mil ya con toda la estimación de las distintas fotografías que se hicieron, pero no se quiso minimizar sino más bien fue una mala estimación de acuerdo a la fotografía que él tenía en ese momento”.

La Jefa de Gobierno también aclaró que ella no es la que emite las Contingencias Ambientales, ante las versiones que la culparon de haberlo hecho con motivo de la movilización: “Las contingencias yo ni siquiera las declaro, es en automático, es un comité técnico donde participa la Secretaría de Medio Ambiente Federal, la del Estado de México y la de la Ciudad, y a mí prácticamente la Secretaría de Medio Ambiente me avisa”.

“Hay cualquier cantidad de inventos, es que como ellos inventan, como es parte de su forma política, de su ADN, son mentirosos, (y) creen que uno también y pues no, nosotros no inventamos contingencias ambientales, es lo que se establece por parte de la norma, igual las fuentes del Monumento a la Revolución que se prende automáticamente y no se avisó en su momento a quien apaga la programación de que salieran y también si la responsabilidad. Está bien que haya manifestaciones políticas, yo creo que es bueno para la democracia”, dijo.

