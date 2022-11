VIDEO: Activistas climáticos ahora lanzan líquido negro a un cuadro de Klimt en Viena

Berlín, 15 de noviembre (AP) — Activistas climáticos en Austria atacaron el martes una famosa pintura del artista Gustav Klimt con un líquido negro y oleoso, y después uno de ellos se pegó al marco del cuadro.

Miembros del grupo Last Generation Austria dijeron en Twitter que habían atacado la obra de 1915 “Muerte y vida” en el Museo Leopoldo de Viena para protestar por el empleo de energías fósiles por parte de su Gobierno.

Tras arrojar el líquido a la pintura -que no resultó dañada porque estaba cubierta por un cristal-, un activista fue empujado por un guardia de museo mientras otro se pegaba la mano con pegamento al marco del cuadro.

El grupo defendió el acto en Twitter y dijo que protestaban contra la extracción de gas y petróleo, que definieron como “una sentencia de muerte para la sociedad”.

No fue posible contactar con el Museo Leopoldo en un primer momento para pedir comentarios.

Activistas climáticos han atacado otras obras para llamar la atención sobre el calentamiento global.

We need immediate measures against #ClimateBreakdown NOW. Lowering the speed limit to 100km/h on highways costs nothing to implement, saves 460 million tons of CO2 per year in #Austria alone and leads to less noise, better air quality and safer roads. What are we waiting for? pic.twitter.com/JQUkr1O4F2

