La CIDH ve falta de autonomía en la Fiscalía de caso Ayotzinapa: “afecta la justicia”

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuestionaron la autonomía de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), adscrita a la Fiscalía General de la República (FGR), tras la desestimación de órdenes de aprehensión contra presuntos involucrados en la desaparición de los 43 normalistas y la renuncia de su titular Omar Gómez Trejo.

Durante conferencia de prensa desde la Escuela Normal “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, para la presentación del Tercer Informe del Mecanismo Especial de Seguimiento al asunto Ayotzinapa (MESA), la comisionada relatora para México, Esmeralda Arosemena, hizo un llamado al Estado mexicano a que se respete la división de poderes para que se haga justicia a ocho años de lo ocurrido, pues consideró que existieron eventos alarmantes que “estaban afectando esta independencia de la UEILCA sobre su capacidad, su autonomía, y lo que a su vez está afectando búsqueda de justicia y que hoy puede comprometer la legación e intimidad ganada en el proceso del caso Ayotzinapa”.

En este sentido, recordó que en el último informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) se presentó información que hasta ese momento era desconocida sobre la desaparición de los 43 estudiantes, la cual no se compartió en su momento con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ni con representantes de familiares, cuyo valor probatorio incluso se ha cuestionado por parte de la CIDH.

“Esto definitivamente impacta en la cuidadosa labor que la COVAJ había estado consolidando para no presentar conclusiones adelantadas frente a un caso que se está ventilando en la actualidad en los tribunales”, remarcó Arosemena. “Es necesario para asegurar que la independencia ministerial sea el componente fundamental del deber, del principio, de debida diligencia. ¿Qué es eso? Una investigación pronta, seria, exhaustiva, que garantice el acceso a la justicia de todas las víctimas. (…) Si no hay independencia, no hay un aseguramiento ni de verdad, ni de justicia”.