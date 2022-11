Juez federal da a Monreal suspensión definitiva contra Layda; no lo puede mencionar

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado calificó como “una buena noticia” la suspensión otorgada por el Juez, sin embargo, advirtió que a pesar de ello podrían violar la Constitución y la Ley.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Un Juez federal otorgó al Senador Ricardo Monreal Ávila la suspensión definitiva para que la Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ya no lo mencione durante su programa semanal “Martes del Jaguar” y baje las publicaciones de él de sus redes sociales.

A través de un videomensaje publicado en su cuenta de Twitter, Ricardo Monreal dio a conocer que el amparo que promovió a inicios de noviembre fue en contra de la mandataria estatal y contra otras autoridades que dependen del Gobierno de Campeche, así como a la oficina de Comunicación Social de la entidad.

“Hoy se me ha otorgado la suspensión definitiva con el propósito de que cesen todo tipo de actos en mi prejuicio que dañen el honor, el prestigio y mi autoridad. Es un amparo federal con una suspensión definitiva”, dijo.

El pasado 8 de noviembre, el legislador obtuvo un amparo con el que logró una suspensión provisional en contra de la Gobernadora de Campeche; sin embargo, hoy Ricardo Monreal Ávila comentó que el recurso legal había sido violado al igual que la Constitución y la Ley.

Ayer se me otorgó la suspensión definitiva presentada a un juez federal sobre actos reclamados a la gobernadora de Campeche. Luchemos por que la Constitución y la ley se respeten. Mi convicción como maestro universitario y servidor público es no apartarnos de la norma jurídica. pic.twitter.com/1rzIb81GBr — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 15, 2022

“Pero como expresé la ocasión pasada que obtuve la suspensión provisional, se violó. Incluso en el informe que dan las autoridades señaladas como responsables niegan los hechos y niegan los actos reclamados de que haya difundido los mensajes falsos, que hayan utilizado recursos públicos a través de su programa”, expresó Monreal.

“Intentaban que se sobreseyera el amparo”, añadió el Senador, quien además aseguró que a pesar de ello, “los hechos públicos y notorios” le habían dado al Juez “la consistencia para otorgarle la suspensión definitiva”.

“Es muy clara. Los alcances de la suspensión definitiva es que cese cualquier actitud ilegal, incluso, ordenan desaparecer o eliminar cualquier alusión mía en las redes del Gobierno del estado, de ella y de Comunicación Social”, agregó.

El pasado 27 de octubre, la Gobernadora de Campeche exhibió en su programa “Martes del Jaguar” una serie de chats entre Ricardo Monreal Ávila y el dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, en donde al parecer se pactaron algunos acuerdos que el priista no cumplió. Además, acusó al Senador morenista de empezar una guerra sucia y dividir al partido.

MARTES DEL JAGUAR #44 https://t.co/WXyhpDKOVP — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 26, 2022

La Gobernadora de Campeche aseguró en esa ocasión que ella no espía a nadie, que la información le llegó. “Yo no espió a nadie, a mí me cayó la información, pero aquí lo que se demuestra es que trató de encubrir [a ‘Alito’] y, por tanto, actuó contra los campechanos, y si Monreal quiere demostrar que lo espié a ver cómo le hace”.

“O pide perdón, una disculpa y se acaba su doble juego, o que se defina”, añadió.

Luego de la difusión de estos mensajes, el Senador Ricardo Monreal presentó una denuncia penal contra la Gobernadora de Campeche y contra quienes resulten responsables por intervenir sus conversaciones privadas por WhatsApp y difundirlas.

“Es una denuncia por distintos delitos. Son por intervenciones de conversaciones privadas que de acuerdo de la Constitución son inviolables y también por difusión. No sólo es el delito de intervención de comunicaciones, sino también de la difusión”, declaró el morenista el 28 de octubre afuera de la Fiscalía General de la República (FGR).

Acudí a la FGR a presentar denuncias penales por la probable comisión de delitos: intervención y difusión de comunicaciones privadas, peculado y otros. Como ciudadano y afectado, y como legislador y creador de leyes no acepto que se viole la ley. El Estado de derecho ante todo. pic.twitter.com/ne4eSwVfIz — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 28, 2022

Agregó que también fue por peculado porque, explicó, que esto se configura desde el momento en que se usan recursos públicos para difundir los mensajes.