FIFA pide “alto al fuego temporal” en Ucrania mientras se disputa el Mundial de Qatar

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha pedido a los líderes mundiales durante la cumbre 17 del G20 en Bali, Indonesia, que vuelquen sus esfuerzos en poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania, además de solicitar un “alto al fuego temporal” mientras se disputa el Mundial de futbol de Qatar.

“El futbol es una fuerza para el bien. No somos ingenuos al creer que el futbol puede resolver los problemas del mundo. Sabemos que nuestro enfoque principal como organización deportiva es y debe ser el deporte, pero debido a que el futbol une al mundo, este Mundial en particular, con cinco mil millones de personas viéndola, puede ser un desencadenante de un gesto positivo, de una señal o un mensaje de esperanza”, señaló durante su intervención en la cumbre intergubernamental.

El máximo mandatario de la FIFA recordó que Rusia organizó el Mundial en 2018 y que Ucrania “está pujando” por celebrarlo en 2030, en su candidatura conjunta con Portugal y España. “Tal vez, el Mundial actual, que comienza en cinco días, pueda ser ese desencadenante positivo. Mi ruego es pensar en un alto el fuego temporal, durante un mes, durante la duración del Mundial, o al menos la implementación de corredores humanitarios, o cualquier cosa que pueda conducir a la reanudación del diálogo como primer paso hacia la paz. Ustedes son los líderes mundiales, tienen la capacidad de influir en el curso de la historia”, manifestó.

“El futbol y el Mundial les ofrecen a ustedes y al mundo una plataforma única de unidad y paz en todo el mundo. Así que aprovechemos esta oportunidad para hacer todo lo posible para comenzar a poner fin a todos los conflictos”, añadió.

