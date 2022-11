La Constitución tiene que cambiarse, no hay forma, dice Monreal sobre Plan B de AMLO

Monreal consideró que la marcha del domingo pasado no fue la que mató a la reforma, ya que el PRI ya había tomado desde antes la decisión de no apoyar la iniciativa presidencial. Sin embargo, el líder parlamentario recalcó que la marcha en defensa del INE es una “llamada de atención para que Morena deje la arrogancia, vuelva a sus orígenes, escuche a todos los sectores el país”.

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).– Ricardo Monreal Ávila, líder de Morena en el Senado, señaló esta tarde que no es posible realizar la Reforma Electoral modificando leyes secundarias pero sin tocar la Constitución, como apuntó por la mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador al plantear la posibilidad de un “plan B”.

Frente a los medios de comunicación, el legislador fue cuestionado sobre si se podrá reducir el número diputados del Congreso o que se elijan los consejeros y magistrados electorales cambiando las leyes secundarias, como lo plantea la reforma en materia electoral enviada por el Presidente de México.

Ante el cuestionamiento, Monreal Ávila expuso que “la posibilidad de una reforma electoral se acabó en el momento en que el PRI”, a través de su líder Alejandro Moreno, planteó públicamente que no acompañarán la iniciativa de López Obrador y Morena, para cambiar el andamiaje electoral previo a las elecciones presidenciales de 2024.

El plan B del Presidente en materia electoral será como lo que sucedió con la Ley Eléctrica, serían modificaciones a Leyes secundarias (nada fundamental) y los demás grupos parlamentarios podrían solicitar la acción de inconstitucionalidad: @RicardoMonrealA pic.twitter.com/Y4akOBBedG — Avi 🦆 (@avieu) November 15, 2022

“Tengo la impresión, sin poderlo comprobar, que el plan B es algo similiar a la Reforma Eléctrica, porque no hay forma de que la mayoría calificada se construya en la Cámara de Diputados”, dijo el legislador morenista.

“Creo que podría modificarse la Ley de Medios de Impugnación o la Ley Electoral, porque esas no requieren mayoría calificada, es como lo de la reforma en materia de seguridad pública, que sigue sub judice el tema en la Corte y que en este caso no se podría modificar la integración de la Cámara, los principios de representación proporcional, mayoría relativa, la composición del INE, sin la modificación (constitucional), podrían hacerse modificaciones secundarias, pero no fundamentales”, explicó el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado.

Asimismo, Ricardo Monreal consideró que la marcha del domingo pasado no fue la que mató a la reforma, ya que el PRI ya había tomado desde antes la decisión de no apoyar la iniciativa presidencial. Sin embargo, el líder parlamentario recalcó que la marcha en defensa del INE es una “llamada de atención para que Morena deje la arrogancia, vuelva a sus orígenes, escuche a todos los sectores el país”.

“Yo creo que es una reflexión a tiempo y creo que he dicho yo que el movimiento debe de revalorar y recomponer su relación con las clases medias, con los intelectuales, con los universitarios, con los empresarios e incluso con los medios de comunicación. Para mí es que esta relación que históricamente habíamos mantenido en armonía y con respeto, pueda recomponerse y no establecerse un abismo entre ellos y nosotros ahora. Ahora mismo el partido Morena tiene que aprender a escuchar y son momentos en los que creo yo no podemos actuar con la arrogancia ni podemos actuar sin escuchar y sin ver lo que está pasando en el país”, sentenció.

¿DE QUÉ VA EL “PLAN B”?

El plan B que prepara Morena en caso de que la Reforma Electoral no sea aprobada en el Congreso contempla adecuaciones legales en las que tendría cabida la elección popular de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), previó Andrés Páez Díaz, asesor legislativo y militante de Morena.

Al hablar sobre cuáles serían los puntos de la propuesta de reforma que podrían retomarse en ese plan B, dijo que “lo que planteaban el Presidente, la elección de consejeros y de titulares del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podría entrar (en una reforma de leyes secundarias), me parece que por ahí podría entrar la reducción de representantes federales”, explicó en entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Romina Gándara para el programa Café y Noticias que se transmite por el canal de Youtube SinEmbargo Al Aire.

Aunque también adelantó que “habrá quien diga que ciertas disposiciones (en las leyes secundarias) serían inconstitucionales y habrá quien le dé una interpretación distinta a la constitución en la que diga que no son vías democráticas para intentar llevar a cabo reformas que, nosotros sostenemos, son democratizadoras y que se marcan dentro del cambio de régimen que representa la Cuarta Transformación”.

Este martes, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer un Plan B en caso de que la Reforma Electoral no sea aprobada en el Congreso, por lo que dijo que es probable que envíe una iniciativa de reforma a la Ley Electoral que no requiera del visto bueno de las dos terceras partes para la elección de consejeros y magistrados electorales, así como para la reducción de plurinominales.

“Es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes, un plan B. Es posible que, sin violar la Constitución, que se pueda proponer en una reforma a la Ley Electoral para que se elijan a los consejeros y magistrados, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300”, dijo el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El Jefe del Ejecutivo federal consideró que esto es un asunto del Congreso, quien debe tratarlo y resolverlo, aunque sostuvo que es algo que le conviene al país, ya que dijo que “es necesario que haya una auténtica democracia en México, que se aleje de una vez y para siempre cualquier posibilidad de fraude electoral”.

AMLO buscará aprobar la Reforma Electoral sí o sí y ya tiene un plan B En caso de que no sea avalada, el presidente dijo que “es probable que yo envíe una reforma a la ley que no requiere de dos terceras partes”. pic.twitter.com/KERcLdmBIJ — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) November 15, 2022

Dicho Plan B había sido anunciado ayer por el Diputado Hamlet García Almaguer, quien ante medios de comunicación aseguró que, si para el 25 de noviembre, no se llega a un dictamen de consenso en materia electoral en comisiones de la Cámara de Diputados, Morena preparará un plan para impulsar modificaciones estructurales al INE.

La nueva propuesta, similar a lo que se hizo cuando la Reforma Eléctrica fue rechazada, sería presentada antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, es decir, el 15 de diciembre.