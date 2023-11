Starlink, de Elon Musk, gana licitación de la CFE para lograr “Internet para Tod@s”

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- Emiliano Calderón Mercado, coordinador de la Estrategia Digital Nacional, informó sobre los avances de “Internet para Tod@s” y sobre los contratos firmados con Starlink, la empresa del magnate Elon Musk, para lograr las metas del programa antes de que culmine el sexenio.

Durante la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel de este miércoles, Calderón Mercado presentó un listado de las contrataciones que la empresa ha realizado en materia de satélites, los cuales garantizan la rapidez en los servicios de Internet en el país, y la instalación de torres telefónicas.

Entre ellas se encuentra la empresa Starlink Satellite Systems México, S. de R.L. de C.V., la cual cerró contratos con la empresa federal a finales de octubre de este año y la cual fue escogida por ofrecer el servicio más rápido respecto al tiempo de transmisión de datos, de acuerdo con lo dicho por Calderón Mercado.

