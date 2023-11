Brugada se registra como precandidata única de Morena; Cházaro se anota en el Frente

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- La exalcaldesa de Iztapalapa y coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en la CdMx, Clara Brugada Molina, se registró el pasado 14 de noviembre como la única precandidata del partido Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales, Brugada Molina compartió un video dirigido a las y los militantes, y simpatizantes del partido del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y mostró el acta que avala su registro en la contienda por el Gobierno de la capital mexicana.

“Estoy muy contenta porque ya obtuve mi registro de precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y me da gusto compartir con ustedes este logro, y aprovechar para reconocer y para agradecer a todas y todos los que hicieron posible este resultado”, expresó en el video difundido en su cuenta de X.

Quiero compartirles con mucha emoción que ya me registré como precandidata única de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Es momento de avanzar en unidad. Agradezco a todas las personas que confiaron en mi, a la base histórica de Morena y a la izquierda que se… pic.twitter.com/7m1naX68jV

Asimismo, Brugada Molina agradeció a las y los aspirantes que formaron parte del proceso interno del partido para decidir quién ocuparía el cargo de Coordinador o Coordinadora de la Defensa de la Cuarta Transformación en la CdMx.

En este sentido, adelantó que continuará trabajando para “conquistar los corazones” de las y los capitalinos.

Respecto a la unión al interior de la coalición, Clara Brugada aseguró que no existen diferencias entre ella y los otros aspirantes a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quienes participaron en el proceso interno de Morena, Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

El lunes pasado, Brugada dio a conocer que se conformará un Consejo Asesor que la acompañará en el proceso electoral rumbo al 2024, del cual formarán parte Omar García Harfuch, Hugo López-Gatell, Mariana Boy y Miguel Torruco.

LUIS ESPINOSA CHÁZARO: AL FRENTE DEL FAM EN CDMX

Este miércoles, el Diputado con licencia y coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Ángel Espinosa Cházaro, se registró como precandidato a la candidatura por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las elecciones del 2024.

Durante un evento llevado a cabo en las oficinas del partido, Luis Espinosa pidió unidad en la coalición opositora, rechazó la existencia de imposición de aspirantes al interior de la alianza Va por México y aseguró respaldar a los otros aspirantes en caso de ser elegidos como candidatos para la Jefatura.

“Queremos que las mujeres, que los hombres, que la diversidad en esta ciudad, pueda expresar quien quiere que encabece esta coalición. Si soy yo, lo haré con toda determinación, como he hecho todas las cosas que he hecho en mi vida (…) Pero, si no fuera yo, si fuera Adrián, si fuera Taboada, contarán con todo mi respaldo”, expresó.