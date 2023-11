Paul McCartney deleita a más de 60 mil asistentes en su primera fecha en la CdMx

Ciudad de México, 15 de noviembre (SinEmbargo).- El músico, cantautor y compositor británico, Paul McCartney, dedicó un mensaje a sus seguidores y seguidoras mexicanas, después de una exitosa primera noche en el Foro Sol de la Ciudad de México.

A través de su cuenta de X, el exintegrante de los Beatles que se ha consagrado como una de las figuras más importantes de la música a nivel mundial, reconoció la noche del pasado 14 de noviembre como inolvidable.

Además, aseguró que el público mexicano “es el mejor”. Aunque no especificó por qué, lo más seguro es que se tratara del cariño y alegría que demostraron las y los mexicanos durante el show.

El comentario en redes sociales no pasó inadvertido para las y los internautas y beatlemaniacos, quienes comentaron la publicación del compositor de himnos como “Let it be” y “Yesterday” con toda clase de elogios, agradecimientos y reconocimientos.

De igual manera, las y los usuarios de la red social compartieron cientos de videos y fotografías tomadas durante el concierto de Sir Paul McCartney, quien a la fecha tiene 81 años.

“Eres genial y fuiste un grande de la mejor banda de todos los tiempos The Beatles”, agregó el usuario @gusdominguez70.

De acuerdo con cifras de los organizadores, el Foro Sol recibió a alrededor de 60 mil 11 fanáticos, quienes abarrotaron el recinto y cantaron sus canciones favoritas a todo pulmón durante un concierto que duró tres horas y que incluyó 39 canciones.

Entre las canciones que las y los asistentes pudieron escuchar el pasado 14 de noviembre estuvieron “Gettin Better”, “My Valentine” , “I’ve Just Seen a Face”, “Love me do”, “Something”, “Hey Jude”, “Live and Let Die”, entre muchas otras.

Asimismo, entre las y los asistentes estuvieron algunas estrellas muy conocidas, como el cantante y actor Lenny Kravitz y la exestrella de Nickelodeon, Drake Bell. Ambos fueron vistos entre el público mexicano.

Sin embargo, éste no será el último concierto de McCartney en tierras mexicanas, pues tendrá otra noche llena de música y nostalgia en el Foro Sol el próximo jueves 16 de noviembre.

