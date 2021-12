La NASA presenta “Eyes on Asteroids”, un mapa interactivo 3D de asteroides y cometas

Ciudad de México, 15 de diciembre (RT).- La NASA presentó su nuevo mapa interactivo 3D, en el que se puede observar el comportamiento en tiempo real de centenares de asteroides y cometas. Entre otros datos, ofrece la posibilidad de conocer los próximos cinco acercamientos a la Tierra y explorar las misiones pasadas, actuales y futuras enviadas hacia esos objetos.

Esta herramienta llamada “Eyes on Asteroids” fue desarrollada con información del Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL por sus siglas en inglés) de la NASA. La visualización es actualizada dos veces al día y también se agrega cada nuevo objeto descubierto una vez que su órbita es calculada.

Here at @NASA, we’re on the job to find & track near-Earth objects…but have you ever wondered WHERE the known objects are? Through a new 3D real-time visualization tool, you can now explore asteroids and comets that approach Earth’s orbital neighborhood: https://t.co/UPt01yi54G pic.twitter.com/0eqMIQUhNa

— NASA Asteroid Watch (@AsteroidWatch) December 10, 2021