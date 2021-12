El Senado llamará a comparecer a María Elena Álvarez-Buylla por el caso CIDE: Monreal

Aunque el Senado no puede resolver el conflicto, las y los legisladores se comprometieron a mediar el diálogo entre la comunidad académica y las autoridades.

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, anunció que el Senado convocará a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Alvárez-Buylla, en una fecha que aún está por determinarse, para que explique el conflicto que hay en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Tras reunirse con estudiantes y académicos del CIDE, Monreal explicó que el Senado no tiene facultades legales para solucionar el conflicto, pero sí la autoridad moral, social y legislativa para citar a comparecer a funcionarios y servidores públicos para que ofrezcan soluciones.

Por lo que los legisladores buscarán ser intermediarios del diálogo entre las autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las del Conacyt y la comunidad académica que exige la autonomía del centro educativo.

De acuerdo con el líder de la bancada de Morena, no se debe satanizar al CIDE ni a ninguna institución de educación, “al contrario, hay que lograr escucharlos y tratar de resolver el problema para que no se profundice y no se generen desencuentros tan complicados que luego pongan en riesgo la viabilidad de esta institución que debe reforzarse, mantenerse, y escucharse”.

El Senador detalló que la presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la morenista Antares Vázquez Alatorre, hará las gestiones correspondientes y serán respaldadas por la Junta de Coordinación Política puesto que se trata de conflictos laborales, estudiantiles, sindicales y “hasta con tintes políticos”.

“Yo creo que sí habrá comparecencia, pero serán ellos los que determinen. Observé una buena conducción y fe de la Comisión de Educación. Independientemente de que no haya sesiones ordinarias, sí puede haber reuniones de comparecencia”, explicó Monreal. De aprobarse la comparecencia, podría llevarse a cabo en enero o febrero del próximo año.

Alumnos y académicos del CIDE marcharon ayer de la Glorieta de Insurgentes a la sede del Senado, donde una comisión de estudiantes, académicos y personal administrativo fue recibida por legisladores de todos los partidos para escuchar sus peticiones.

Entre las demandas que expusieron las y los estudiantes, académicos y personal administrativos del CIDE afuera de las instalaciones del Senado están que los legisladores, a quienes agradecieron la apertura, sean garantes de los compromisos que asumirán las partes y que la directora del Conacyt exponga los resultados de su gestión.

En la reunión, el también presidente de la Junta de Coordinación Política llamó a que “nadie lleve agua a su molino” y “no se mezclen” las luchas partidistas.

Por su parte, la Senadora panista Kenia López Rabadán reiteró que el Senado es un espacio para llegar a una solución, por lo que confía en que Álvarez-Buylla comparezca a más tardar en enero; mientras que el priista Jorge Carlos Ramírez Marín prometió que vigilarán que no se tomen represalias contra las y los manifestantes, ya que se trata de una lucha académica y no partidista.

Asimismo, el Senador morenista José Antonio Álvarez Lima hizo un llamado a permitir que las parten escuchen las demandas y las posiciones administrativas con el fin de conocer los argumentos que permitan una resolución de conflictos que convengan a todos.