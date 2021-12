¡Cuidado! El Gobierno de AMLO alerta por Pantoprazol hecho por laboratorio fantasma

Ciudad de México, 15 de diciembre (SinEmbargo).- El Gobierno federal alertó a la población sobre el uso de Pantoprazol, del laboratorio “fantasma” Medzena S.A. de C.V., que suele ser utilizado para el reflujo gástrico, pues carece de licencia sanitaria.

En conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora de Redes de Comunicación Social de Presidencia, Elizabeth García Vilchis, recomendó detener su uso de manera inmediata y acudir al médico por la irregularidad de la empresa.

Mientras tanto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) procedió a ilegalizar cualquier medicamento de esta empresa.

Mantenemos nuestra convicción de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México. Conferencia matutina https://t.co/60Ywh6avno

— Andrés Manuel (@lopezobrador_) December 15, 2021