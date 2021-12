VIDEOS: Al menos 9 muertos y 22 heridos en accidente de autobús en el sur de la India

Nueva Delhi, 15 dic (EFE).- Al menos nueve personas han muerto y otras 22 han resultado heridas este miércoles al caer un autobús en un río en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de la India, informaron fuentes oficiales.

“Nueve personas murieron ahogadas en un riachuelo en Jangareddygudem”, un pueblo situado en el distrito de West Godavari, afirmó a EFE la funcionaria de la administración local Y.V. Prasanna Lakshmi.

El superintendente de Policía del distrito, Rahul Dev Sharma, afirmó a los medios en declaraciones recogidas por el periódico local Hindustan Times que viajaban 47 personas en el vehículo, perteneciente a la compañía pública de transportes de Andhra Pradesh.

“El autobús golpeó el lateral de un puente y cayó en el riachuelo” al intentar esquivar un camión, dijo Sharma.

El Ministro de Transporte de la región, Perni Venkatramaiah, ordenó una investigación del accidente mientras que el Jefe de Gobierno, YS Jagan Mohan Reddy, anunció compensaciones económicas para los familiares de los fallecidos.

Los accidentes de tráfico en la India son frecuentes a causa del mal estado de las vías, las precarias condiciones de algunos vehículos y el poco respeto a las normas de circulación.

RTC bus fell in a canal 9 passengers died including driver. 47 passengers are in bus at the time of accident #AndhraPradesh #Busaccident pic.twitter.com/EXeNY75eFY

En uno de los peores siniestros de importancia de este tipo, ocurrido el pasado febrero, 51 personas murieron después de que un autobús cayese a un canal de agua en el estado de Madhya Pradesh, en el centro del país.

En 2019, en la India 151 mil 113 personas perdieron la vida y más de 451 mil resultaron heridas en unos 449 mil accidentes de carretera, según los últimos datos del Ministerio de Transporte por Carreteras y Autopistas.

Major bus accident in #WestGodavari #AndhraPradesh, APS RTC bus carring 47 passengers from Aswaraopet to Jangareddygudem met with an accident at Jilleruvagu in Jangareddygudem mandal, out of 47 passengers 9 lost their life & 22 others have been shifted to hospital for treatment pic.twitter.com/sHuiart7IG

— Aneri Shah (@tweet_aneri) December 15, 2021