El Príncipe Carlos nombra caballero de la Corona británica a Lewis Hamilton

Londres, 15 de diciembre (EFE).- Lewis Hamilton, que el pasado domingo se quedó a las puertas de lograr su octavo título mundial, fue nombrado este miércoles caballero (Sir) por el Príncipe Carlos en reconocimiento a su carrera deportiva.

Hamilton, que optaba a superar a Michael Schumacher en títulos mundiales, cedió el campeonato en la última carrera en Abu Dabi, en una emocionante última vuelta contra el holandés Max Verstappen.

Sir Lewis Hamilton is made a Knight Bachelor by the Prince of Wales at Windsor Castle.

