Penélope Cruz reconoce la ayuda de Almodóvar durante su homenaje en el MoMA

Por Claudia Torrens

NUEVA YORK, 15 de diciembre (AP).— Penélope Cruz recordó durante un homenaje a su carrera en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) la tienda de cintas de Betamax que abrió en su barrio, en un suburbio de Madrid, que le hizo descubrir el cine cuando era niña.

Fue allí donde alquiló todas las películas que el cineasta Pedro Almodóvar había dirigido.

“Las vi y lloré y reí y aprendí”, dijo Cruz en inglés ante una audiencia de actores, cantantes y artistas que se reunieron en el museo el martes por la noche para celebrar a la actriz española.

“Yo no estaría aquí esta noche, siendo homenajeada por el MoMa, si no hubiera tenido el privilegio de trabajar con directores brillantes que me han inspirado, enseñado, ayudado a crecer, como artista y como persona”, expresó Cruz, ataviado en un largo vestido rojo de Chanel. “Les quiero dar las gracias a todos esta noche, y especialmente a mi Pedro”.