López Obrador pedirá a los mexicanos en EU no votar por partidos antimigrantes

El mandatario federal aseguró que su Gobierno está realizando acciones para cuidar a los migrantes y evitar accidentes como el de la semana pasada en Chiapas, aunque consideró mejor desarrollar programas para mantener a los migrantes en sus países de origen por los riesgos que corren camino a EU.

Ciudad de México, 15 dic (EFE).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó este miércoles que pedirá a los mexicanos radicados en Estados Unidos no apoyar a los partidos Demócrata o Republicano si estos votan en contra de su regularización.

“Casi les puedo decir que, si un partido de los dos que hay (en EU) vota en contra de la regularización de nuestros paisanos, vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido”, dijo el mandatario durante su rueda de prensa matutina.

Argumentó que no se puede apoyar a los que están en contra de los mexicanos y en contra de México, por lo que si el partido Demócrata o el Republicano apoyan la regularización de migrantes se pedirá que no voten por ellos: “De qué sirve (apoyarlos) si no nos están tomando en cuenta, si no nos respetan”.

López Obrador recordó que tanto el Gobierno mexicano como el estadounidense están trabajando para atender el tema migratorio, y afirmó que el Presidente Joe Biden ofreció regularizar a 11 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos.

“Vamos a estar pendientes, les vamos a dar seguimiento”, señaló. Agregó que los cubanos presentes en Estados Unidos tienen representación política y capacidad de influencia por lo que los migrantes mexicanos deben aspirar a lo mismo.

Además, consideró que el bloqueo estadounidense a Cuba es una flagrante violación a los derechos humanos, pero responde a la influencia de políticos cubanos en la toma de decisiones en Estados Unidos.

CUIDAN A MIGRANTES

López Obrador mencionó que su Gobierno está realizando acciones para poder cuidar a los migrantes y evitar que les ocurran accidentes, como el de la semana pasada en Chiapas que dejó 56 muertos y decenas de heridos.

Aseguró que la Guardia Nacional ha implementado retenes y se están deteniendo camiones de carga para realizar revisiones y también rescate de migrantes que viajan a bordo de camiones.

Señaló que se está investigando el hecho y que ya se presentó la denuncia del caso, el cual se está persiguiendo por ser un delito de oficio, motivo por el que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) lo atrajo.

En este mismo orden de ideas aseguró que se está actuando y realizando auditorías a las empresas para evitar el traslado de migrantes a bordo de unidades de carga y afirmó que se realizan labores para verificar el estado de los choferes y la capacitación que reciben.

Sin embargo, reiteró que es mejor mantener a los migrantes en sus países de origen, debido a todos los riesgos que corren cuando se trasladan hacia Estados Unidos.

Consideró que debe haber programas de desarrollo directamente aplicados en Centroamérica. Recordó que envió una carta al Presidente Biden, además de hablar en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la necesidad de atender las causas de la migración, aspecto que también abordó en su diálogo con el Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, durante la reunión trilateral en noviembre pasado.

¿En México se cuidan a los migrantes? Pues el presidente @lopezobrador_ dice que sí y que los retenes FUNCIONAN para detectar el trafico de personas. ¿Será? 🤔 pic.twitter.com/HalsPF6mB0 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 15, 2021

Asimismo, leyó fragmentos de la misiva enviada a Biden, donde destacó los alcances del programa Sembrando vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, y pidió aplicarlos en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Finalmente añadió que la implementación de ambos programas atendería a 330 mil personas “que ven una esperanza en estos proyectos” y que les permitirían permanecer en su país sin tener que migrar por falta de trabajo y de dinero.