Vacuna de Moderna, eficaz contra variantes; con Delta es menos con el tiempo: estudio

Madrid, 15 de diciembre (Europa Press).- Una investigación de Kaiser Permanente (Estados Unidos) publicada en la revista The British Medical Journal ha demostrado que dosis de la vacuna de Moderna contra la COVID-19 son altamente eficaces contra todas las variantes del SARS-CoV-2. Sin embargo, la eficacia de la vacuna contra la variante Delta disminuía moderadamente con el aumento del tiempo después de la vacunación.

Este estudio, financiado por Moderna, incluyó a 8 mil 153 personas que dieron positivo al SARS-CoV-2, con muestras recogidas entre el 1 de marzo y el 27 de julio de 2021. Entre ellos, el 91.3 por ciento no estaba vacunado, el 1.4 por ciento había recibido una dosis de la vacuna y el 7.3 por ciento había recibido dos dosis.

