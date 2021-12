¿Por qué la mutación de un gen puede o no causar cáncer? Expertos hallan respuestas

Madrid, 15 dic (EFE).- Un equipo de investigadores ha descubierto lo que podría considerarse como una nueva “regla gramatical” en el lenguaje genético, que explica por qué la mutación de un gen unas veces causa cáncer y otras veces no, o por qué algunos genes requieren una o dos mutaciones para causar la enfermedad.

El trabajo ha sido liderado por Solip Park, jefa del Grupo de Genómica Computacional del Cáncer del CNIO; Ben Lehner, coordinador del Programa de Sistemas Biológicos del Centro de Regulación Genómica; y Fran Supek, jefe del laboratorio de Genome Data Science del Instituto de Investigación Biomédica Barcelona, y los resultados aparecen publicados en la revista Nature Communications.

