La EMA autoriza vacuna de refuerzo de J&J a los 2 meses de haber recibido la unidosis

LA HAYA, Holanda, 15 de diciembre (AP) — El regulador de medicamentos de la Unión Europea dijo el miércoles que los mayores de 18 años pueden recibir una dosis de refuerzo de la vacuna de Johnson & Johnson contra la COVID-19 al menos dos meses después de la administración de la vacuna unidosis.

La recomendación del Comité de Medicamentos Humanos de la EMA da a los países más flexibilidad a la hora de iniciar o acelerar la administración de las dosis de refuerzo para atajar la propagación de la nueva variante Ómicron.

